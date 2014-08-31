В Подмосковье ограбили ювелирный салон на 3 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

В Люберецком районе Подмосковья двое неизвестных ограбили ювелирный магазин на 3 миллиона рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе областного главка МВД России.

"30 августа сотрудник охранного предприятия сообщил, что около 7 вечера на Смирновской улице, дом д №16/179 в ювелирный магазин под видом покупателей зашли двое неизвестных неславянской внешности и ударили охранника рукой по голове", - пояснили в ведомстве.

После чего нападавшие похитили ювелирные изделия из золота, после чего скрылись на автомобиле. Сумма ущерба составляет порядка 3 миллионов рублей.

Пострадавший охранник госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, добавили в полиции.

В отношении нападавших будет возбуждено уголовное дело. Ведется розыск злоумышленников.