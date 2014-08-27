По факту тройного убийства в Новой Москве возбудили дело - СК

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту тройного убийства в Новой Москве, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Утром 27 августа в садовом товариществе Искра сын погибших приехал на дачу, где обнаружил тела 53-летней матери, 64-летнего отца и 27-летнего брата с резанно-рубленными ранами тела.

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц". Виновному грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск убийцы. Расследование уголовного дела продолжается.