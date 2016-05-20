На востоке столицы задержан подозреваемый в хранении оружия на садовом участке

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На востоке Москвы задержан подозреваемый в хранении боеприпасов и оружия на участке садового некоммерческого товарищества, передает пресс-служба столичного главка МВД.

Задержанным оказался 47-летний уроженец Закавказья, который проживал на данной территории незаконно. По данным полиции, на участке обнаружили бытовка, в которой хранилось 78 патронов, 10 из которых были газовыми, оставшиеся – боевыми, предназначенными для автомата "Калашникова". Злоумышленник также складировал сам автомат, а также 5 стреляных гильз и муляж бомбы.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов". Подозреваемый заключен под стражу и привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.