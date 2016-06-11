Полицейские задержали в Москве боксера по подозрению в грабеже

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Столичная полиция задержала профессионального боксера – уроженца Центральной Азии и двоих его земляков. Как сообщает пресс-служба московского главка полиции, они подозреваются в хищении документов и 300 тысяч рублей.

По врсии следствия, злоумышленники в районе Капотня напали на 25-летнего водителя, которого предположительно боксер ударил кулаком по голове. Соучастники выхватили портфель, в котором находились документы и 300 тысяч рублей, и скрылись с места происшествия на автомобиле.

Молодой человек получил серьезную травму и был госпитализирован. Подозреваемых удалось задержать. При осмотре салона их машины были обнаружены нож и медицинские маски.

Все задержанные – уроженцы стран Центральной Азии в возрасте от 26 до 33 лет, один из них профессиональный спортсмен, кандидат в мастера спорта по боксу. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Напомним, в начале июня в столице задержали троих подозреваемых в похищении девушек и привлечении их к занятиям проституцией.

По данным оперативников, уроженцы Молдавии похищали девушек из разных регионов страны, после чего отвозили их в Московский регион и насильно держали в съемных квартирах. Путем обмана, шантажа и физического насилия злоумышленники вынуждали своих жертв заниматься проституцией.