По факту убийства двух мужчин на востоке Москвы возбуждено дело

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По факту убийства двух мужчин в квартире на востоке Москвы в районе Гольяново возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

По версии следствия, 30 августа в квартире по улице Амурскаябыли обнаружены тела 49-летнего и 24-летнего мужчин с признаками насильственной смерти - ушибоми головы, а также ранами в области груди, спины и шеи.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование продолжается.