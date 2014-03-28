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28 марта 2014, 20:52

За фальсификацию 350 уголовных дел наказан ряд столичных полицейских

полицейские увольнения ГУ МВД России по Москве проверки

Фото: ИТАР-ТАСС

В отношении 16 московских полицейских, которые подозреваются в фальсификации уголовных дел, приняты меры дисциплинарного воздействия, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка МВД России.

Во время проведенной внутриведомственной проверки обнаружено более 350 уголовных дел, которые не были направлены в суд, при этом часть из них возбуждалась в отношении несуществующих лиц.

Так, из органов внутренних дел уволены заместители глав ОМВД по Алтуфьевскому, Бутырскому, Ярославскому районам, Южному и Северному Медведково, а также глава отдела дознания ОМВД по Ярославскому району.

Кроме того, понижены в должности начальник и замначальника следственного отдела ОМВД по району Южное Медведково. Освобождены от занимаемых должностей замначальника УВД по СВАО и начальник ОМВД по Ярославскому району.

Привлечены к дисциплинарной ответственности начальник отдела дознания УВД по СВАО, заместитель начальника ОМВД России по Ярославскому району, заместитель начальника ОМВД России по району Северное Медведково, дознаватель отдела дознания УВД, заместитель начальника отдела СУ УВД по СВАО и старший следователь СУ УВД по СВАО.

В настоящее время руководством ГУ МВД России по Москве продолжается работа по выявлению подобных фактов в деятельности сотрудников столичной полиции.

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