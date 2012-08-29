Погода в Москве останется дождливой

Порывами ветра в городе повалены несколько деревьев. Одно из них упало на припаркованные машины на 5-й улице Ямского поля

Столичный регион 29 августа останется во власти активного атмосферного фронта. Поэтому в Москве и области будут продолжать идти дожди, местами сильные.

Как сообщает ИА "Метеоновости", температура воздуха в Москве составит 16-18 градусов, а по области - 13-18 градусов выше нуля.

Ветер, местами порывистый, будет дуть с северо-запада и достигать скорости в 5-10 метров в секунду. Атмосферное составит 744 мм ртутного столба, что в пределах нормы. Относительная влажность воздуха повышенная, около 80%.

В этот день дожди и повышенная влажность воздуха отрицательно повлияют на самочувствие большинства метеочувствительных людей. Особенно это касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника. Также неблагоприятным фактором будет порывистый ветер.