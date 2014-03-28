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Москва 24

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Общество

28 марта 2014, 19:55

Москвичам не стоит ждать теплой погоды до 10-12 апреля - синоптик

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"Интервью": Евгений Тишковец рассказал о погоде на выходных

В ближайшие выходные температура воздуха днем в Москве из-за холодного атмосферного фронта понизится до +4... +6 градусов, в Подмосковье - от -1 до +6 градусов, больших осадков не ожидается. Об этом сообщил в пятницу телеканалу "Москва 24" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, температура в ночные часы опустится до -5... -7 градусов в столице, а в Подмосковье - местами до -10 градусов.

В ближайшую субботу, 29 марта, а также в среду и в четверг будет солнечно. В остальные дни солнечная погода будет чередоваться с облачностью и дождем, а иногда даже снегом. Ночью и с утра не исключен гололед, сказал Тишковец.

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Рассчитывать на теплую погоду в ближайшие две недели не стоит, до 10-12 апреля будет по-мартовски прохладно. Такая метеорологическая картина характерна для климатической нормы конца марта в Средней полосе России.

Атмосферное давление, которое сейчас слегка выше нормы - 753 миллиметра ртутного столба, - на следующей неделе будет сильно колебаться, от 740 до 760 миллиметров ртутного столба. Возмущений геомагнитного фона и деформаций магнитного поля Земли на этой неделе не ожидается.

Кроме того, на выходных и на следующей неделе в Москве по преимуществу будет ветрено, ветер разгонит пыль и экологическая ситуация для мегаполиса станет почти идеальной.

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