Во вторник пройдет снег и потеплеет до 2 градусов

Фото: M24.ru /Игорь Иванко/

Во вторник, 23 декабря, в столице на фоне очень низкого атмосферного давления, погода будет пасмурной, сырой и ветреной. Воздух прогреется до +2 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-6 м/с. Давление составит 724 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 93%.

Предстоящей ночью пройдет небольшой снег, местами поднимется метель. На дорогах возможна гололедица. В столице столбики термометров покажут от минус 4 до минус 6 градусов.

Днем в среду облачно, с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. В Москве воздух остынет до минус 4- минус 6 градусов, по области будет от 2 до 7 мороза.