В Москве ожидается облачная и прохладная погода

Вторник 21 августа станет самым холодным днем недели, воздух прогреется всего до +14. В столице весь день будет пасмурно и дождливо. Потепление ожидается к четвергу

Днем во вторник, 21 августа, в столичном регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь. Синоптики обещают похолодание, среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 3-4 градуса.

"Активный атмосферный фронт, определявший характер погоды в столичном регионе, переместится на восток, унося с собой основную массу облаков и осадков", - сообщает портал "Метеоновости". Погода будет облачная с прояснениями.

Максимальная температура воздуха в столице составит от 14 до 16 градусов тепла, по области - от 12 до 17 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывистый.

Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха прогнозируется повышенная, около 70%.



Как отмечают синоптики, из-за повышенной влажности воздуха погода, подобная сегодняшней, может негативно сказаться на самочувствии людей, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, при внезапном похолодании высок риск подхватить простуду, так что горожанам рекомендуется одеваться по погоде.