Атмосферное давление в столице упало до рекордно низкой отметки

Атмосферное давление в Москве в воскресенье, 11 января, упало до рекордно низкой отметки - 721 миллиметр ртутного столба. В предыдущий раз такое значение барометры показывали в городе в 1941 году, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос".

"Атмосферное давление опустилось до отметки в 721 миллиметр ртутного столба, в отдельных райнах столицы оно было даже несколько ниже. Однако больше давление падать не будет", - отметили в "Фобосе".

Упав до рекордно низкой отметки, атмосферное давление начинает расти. 12 января, по прогнозам метеорологов, оно составит около 728-730 миллиметров ртутного столба.

"Несмотря на то, что такое давление все равно считается аномально низким, оно все же не такое низкое, как сегодня", - добавили в "Фобосе".

Отметим, что нормальное атмосферное давление для Москвы - примерно 747-748 миллиметров ртутного столба.

Напомним, что 11 января столичный регион оказался под влиянием очередного атлантического вихря, который вызвал осадки.

Скорость юго-западного ветра составляет пять метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы составила около нуля градусов.

Последствия снегопада в столице ликвидируют 15 тысяч единиц спецтехники, в том числе четыре тысячи самосвалов.