На столицу надвигается гроза с градом - МЧС

В Москве 10 июля после 14.00 ожидаются сильный ветер и грозы с градом

Столичное МЧС предупреждает горожан и гостей столицы о неблагоприятных погодных условиях с 14.00 до 21.00 10 июля. В Москве ожидается дождь, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, местами пройдут грозы и выпадет град, сообщает пресс-служба регионального главка министерства.

Ожидается, что в городе выпадет 12-15 миллиметров осадков, а в некоторых районах города - до 20 миллиметров.

Прогнозируется повреждение линий электропередач и рекламных щитов, что может негативно повлиять на дорожную ситуацию. Возможны случаи повреждения автомобилей упавшими деревьями или рекламными конструкциями.

Кроме того, существует вероятность подтопления некоторых территорий столицы. На дорогах вероятно возникновение серьезных заторов и увеличение количества аварий.

Объекты, не оборудованные громоотводами, могут пострадать от молний.