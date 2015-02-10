Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

10 февраля, 19:45

К 8 марта между Москвой и Петербургом пустят дополнительные "Сапсаны"

поезда праздники Сапсаны ж/д и вокзалы

Фото: M24.ru

Дополнительные поезда "Сапсан" запустят между Москвой и Санкт-Петербургом в февральские и мартовские праздники, сообщает пресс-служба РЖД.

Так, будет запущен поезд №757 отправлением из Санкт-Петербурга в 11.15 21, 22 и 23 февраля, а также 7, 8 и 9 марта. В Москву поезд прибывает в 15.30.

Кроме того, в 11.15 в эти же дни в Санкт-Петербург будет отправляться еще один "Сапсан" - №758. В Петербург поезд прибудет в 15.30.

"Заполнение мест в поездах "Сапсан" отслеживается в оперативном режиме. В случае роста пассажиропотока будет принято решение об увеличении количества дополнительных поездов либо пополнении существующих", - добавили в пресс-службе.

Напомним, с 15 января на проезд в "Сапсанах" ввели новую систему скидок, которая учитывает специальные повышающие и понижающие коэффициенты.

Ссылки по теме

Стоимость проезда будет зависеть не только от глубины продажи, использования вместимости, времени в пути следования и класса обслуживания в поезде, но и от дня недели и времени отправления состава.

Например, покупая билет за 45 суток, пассажир сможет экономить до 60% от действующего тарифа. Например, с стоимость билета на поезда "Сапсан" №№ 757, 759, 761, 763, 765, отправляющиеся по вторникам и средам, за 45 суток для одного взрослого пассажира составит 1160 рублей (сейчас средняя цена билета на эти поезда составляет 2500 рублей).

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать