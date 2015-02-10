К 8 марта между Москвой и Петербургом пустят дополнительные "Сапсаны"

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Дополнительные поезда "Сапсан" запустят между Москвой и Санкт-Петербургом в февральские и мартовские праздники, сообщает пресс-служба РЖД.

Так, будет запущен поезд №757 отправлением из Санкт-Петербурга в 11.15 21, 22 и 23 февраля, а также 7, 8 и 9 марта. В Москву поезд прибывает в 15.30.

Кроме того, в 11.15 в эти же дни в Санкт-Петербург будет отправляться еще один "Сапсан" - №758. В Петербург поезд прибудет в 15.30.

"Заполнение мест в поездах "Сапсан" отслеживается в оперативном режиме. В случае роста пассажиропотока будет принято решение об увеличении количества дополнительных поездов либо пополнении существующих", - добавили в пресс-службе.

Напомним, с 15 января на проезд в "Сапсанах" ввели новую систему скидок, которая учитывает специальные повышающие и понижающие коэффициенты.

Стоимость проезда будет зависеть не только от глубины продажи, использования вместимости, времени в пути следования и класса обслуживания в поезде, но и от дня недели и времени отправления состава.

Например, покупая билет за 45 суток, пассажир сможет экономить до 60% от действующего тарифа. Например, с стоимость билета на поезда "Сапсан" №№ 757, 759, 761, 763, 765, отправляющиеся по вторникам и средам, за 45 суток для одного взрослого пассажира составит 1160 рублей (сейчас средняя цена билета на эти поезда составляет 2500 рублей).