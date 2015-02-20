Театр онлайн:жизнь сына Марины Цветаевой в спектакле "Дом – всем домам наоборот"

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

22 февраля в Доме-музее Марины Цветаевой пройдет театральный перфоманс "Дом – всем домам наоборот".

Авторы перфоманса расскажут о жизни сына Марины Цветаевой Георгия Эфрона с первых дней до финала. Судьба Георгия оборвалась на Восточном фронте Второй мировой войны, ему было всего лишь 19 лет. В феврале 2015 года Георгий отметил бы 90-летие.

Поэтесса вместе с мужем Сергеем Эфроном и маленькой дочерью Ариадной поселилась в доме №6 в Борисоглебском переулке в 1914 году. Здесь сейчас находится литературный музей. Сын поэтессы Георгий Эфрон в этом доме никогда не был. Он родился в Чехии, вырос во Франции и уже взрослым человеком приехал в Россию, как писала Марина Цветаева: "В край – всем краям наоборот!".

Не пропустите прямую трансляцию, которая начнется на портале Москва онлайн в 19.30.