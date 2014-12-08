Перформанс онлайн: "Параллельные и пересекающиеся" по дневникам Марины Цветаевой

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В среду в Культурном центре "Дом-музей Марины Цветаевой" состоится театральный перформанс "Параллельные и пересекающиеся". Спектакль посвящен знакомству человека с новым домом, который является отражением живущего – его мыслей, желаний и страхов. Режиссер Александр Чусов опирался на дневники поэтессы Марины Цветаевой, которая вселилась в дом в Борисоглебском переулке с мужем и дочерью в 1914 году.

Прямая трансляция будет доступна на сайте online.m24.ru, начало в 19.30.