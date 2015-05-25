Напавшим на подростков в лифте грозит 12 лет тюрьмы

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В Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в нанесении ножевых ранений подросткам в лифте жилого дома, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Мужчины задержаны, им предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", – говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", санкция которой – до 12 лет заключения.

По данным следствия, в ночь на 24 мая между двумя парнями 16 и 17 лет и обвиняемыми произошла ссора. В ходе конфликта мужчины с ножами напали на подростков, в результате чего один из юношей получил ножевое ранение предплечья и левой голени, второй был ранен в живот.

Напомним, 20 мая на улице Борисовские пруды злоумышленник ранил ножом женщину и отобрал у нее деньги.

В начале апреля на северо-востоке Москвы двое неизвестных напали на таксиста и нанесли ему ножевые ранения.

В марте три человека получили ножевые ранения в результате конфликта в массажном салоне в центре столицы. Один из пострадавших впоследствии скончался.