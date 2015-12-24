Большинство россиян хотят получить в подарок деньги

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Самым желанным подарком на Новый год россияне назвали деньги. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
"Шорт-лист наиболее желанных подарков на Новый год возглавляют деньги (11 процентов), 7 процентов хотели бы увидеть по елкой сувениры и столько же (7 процентов) – автомобиль", – цитирует его слова Агентство "Москва".
Получить в подарок ювелирные украшения хотят 6 процентов опрошенных, еще столько же – турпутевки. Увидеть в качестве подарка парфюмерию и косметику хотят 5 процентов россиян.
Доля тех, кто вообще не желает получать подарки в этом году достигла максимума – 23 процента опрошенных против 17 процентов в 2014 году.
Помимо этого, повторился максимальный результат 2008 года – 16 процентов россиян не планируют делать подарки.
Большинство опрошенных – 28 процентов собираются дарить на Новый год сувениры, 24 процента подарят конфеты и алкоголь.
Игрушки в качестве подарка преподнесут 22 процента россиян, парфюмерию, косметику и бижутерию – 15 процентов.
Отметим, в России растет число желающих купить новогодний подарок в кредит.
По данным опроса одного из российских банков, сейчас таковых 14 процентов, а это больше, чем в прошлом году. Многие планируют взять кредит наличными. В среднем речь идет о 24 тысячах рублей.