Триумфальная площадь станет удобнее для пешеходов

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Московские архитекторы предложили новую концепцию пешеходной зоны для Триумфальной площади. Как сообщает департамент градостроительной политики столицы, кардинального изменения историко-архитектурного облика площади проектом не предусматривается, а во главу угла авторы поставили интересы пешеходов.

Согласно проекту, планируется закрыть сквозной проезд транспорта через площадь на 1-ю Брестскую улицу. Таким образом, улица и площадь должны образовать единый пешеходный маршрут.

По самой Триумфальной площади предложено "разбросать" большие квадратные постаменты из дерева, на которых удобно посидеть, а летом позагорать лежа. Под этими конструкциями архитекторы предлагают разместить круглые светильники с рассеянным светом, ими авторы предлагают заменить привычные уличные фонари.

Ранее стало известно, что Триумфальная площадь до конца 2014 года будет оборудована архитектурно-художественной подсветкой, лавочками и клумбами. А тротуары замостят гранитной плиткой.