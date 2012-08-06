Новые пешеходные переходы появятся на юге и северо-западе Москвы

ИТАР-ТАСС

Столичный департамент строительства объявил открытые конкурсы на подготовку проекта надземного перехода на проспекте Андропова и на выполнение проектных работ по подземному переходу на улице Габричевского. Об этом сообщает портал стройкомплекса Москвы.

Надземный переход планируется разместить в районе дома 20 по проспекту Андропова, рядом с остановкой общественного транспорта "Южный речной вокзал". Подземный переход пройдет под железной дорогой, рядом с домом 1, корпусом 1 по улице Габричевского. На проект надземного моста власти обещают выделить 12 миллионов рублей, а на проект подземного перехода - 15,5 миллионов рублей.

Как следует из техзадания, мост на проспекте Андропова будет иметь ширину не менее 6 метров и высоту не менее 2,3 метра. Сам переход расположится на высоте более 5 метров над проезжей частью проспекта. Согласно техзаданию, пешеходный мост будет доступен для людей с ограниченными физическими возможностями: его оборудуют удобными пандусами и лифтовыми подъемниками.

Ширина подземного перехода на улице Габричевского будет не менее 4 метров, а ширина лестничных сходов перехода - не менее 3,2 метра. На лестницах предусмотрят устройство широких пандусов.

Оба перехода планируется оснастить антивандальными светильниками и оформить морозостойкими материалами. Также в техзаданиях предусмотрено оборудовать подогревом ступени лестниц переходов.

Подать заявки на участие в конкурсах можно до 5 сентября, торги состоятся 12 сентября. На разработку проектов отводится не более полугода со дня подписания договора. Помимо проектов переходов исполнители контрактов должны разработать схемы движения транспорта на время возведения объектов. Также проектировщики должны предусмотреть благоустройство и озеленение прилегающей территории после строительства.