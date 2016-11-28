

Знаменитая итальянская актриса и певица Орнелла Мутти переедет в Гольяново, передает телеканал "Москва 24". Звезда приобрела однокомнатную квартиру в районе.

Мутти утверждает, что в России она чувствует себя очень комфортно, а в столицу ее привела любовь. Кроме того, у актрисы есть русские корни – ее бабушка и дедушка родились в Санкт-Петербурге.

Сбор документов для получения российского гражданства звезда уже почти завершила.

Орнелла Мутти впервые приехала в Россию в 1979 году на съемки фильма "Жизнь прекрасна". В ноябре 2016 года вышел клип Александра Ревы на песню "Как Челентано", где сыграла Орнелла Мутти.

Российское гражданство получили многие западные звезды. Так 25 ноября Владимир Путин вручил паспорт гражданина РФ актеру Стивену Сигалу. Бразильский защитник клуба ЦСКА Марио Фернандес стал россиянином в июле 2016 года, а в конце сентября 2015 года – боксер Рой Джонс.

Мутти станет первой звездой, которая выбрала в качестве места проживания район Гольяново. Он пользуется дурной славой не только среди жителей столицы, в 2014 году восточная окраина столицы неожиданно оказалась третьим по уровню опасности для туристов районом на планете Земля. Американские журналисты поставили Гольяново в один ряд со столицей Колумбии Боготой.

Впрочем, местные жители утверждают, что все слухи преувеличены. Им нравится их район, и жить там они не боятся. Чем интересно Гольяново, можно узнать из прогулки по городу сетевого издания m24.ru.