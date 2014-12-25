ГИБДД призывает водителей быть внимательнее во время снегопада

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Столичная ГИБДД призывает водителей быть внимательнее на зимней дороге. Инспекторы просят автовладельцев соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость и избегать резкого торможения, сообщили M24.ru в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД по Москве.

Кроме того, водителям предлагают проверить работу тормозов, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов.

Пешеходам также следует проявить осторожность. Из-за снега и короткого светового дня видимость на дорогах снижается, поэтому госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать светоотражающие элементы. Передвигаться можно только по тротуарам, а переходить проезжую часть - по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

Помимо этого, ГИБДД призывает водителей парковать машины только в специально отведенных местах, чтобы не мешать работе коммунальной техники.

Снегопад уже вызвал серьезные заторы на столичных дорогах. По данным сервиса "Яндекс Пробки", загруженность дорог достигла 9 баллов по десятибалльной шкале. Магистрали расчищают более 10 тысяч единиц коммунальной техники.

Отметим, что в четверг в столице ожидаются дальнейшее усиление ветра, метель и гололедица. К вечеру в столице выпадет до 12 миллиметров осадков. Снежный покров вырастет на 5-12 сантиметров.