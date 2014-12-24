Александр Поляков: "Места для платных парковок определяем с научным подходом"

Фото: Пресс-служба ЦОДД

25 декабря в Москве будет введена платная парковка почти на 500 улицах за Садовым кольцом. 55 улиц станут односторонними. Как выбираются места для платных стоянок? Как понять, помогают ли они уменьшить пробки? Как быстро ждать эффекта от их введения? На эти вопросы ответил замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Александр Поляков.

25 декабря будет расширена зона платных парковок. Решения подобного рода принимаются на основании научного подхода, исходя из сложившейся ситуации на дорогах. Выбирая район, мы не охватываем его полностью, не заходим в жилую застройку. Мы рассматриваем только "точки притяжения" - торговые, офисные центры и так далее. Прежде чем выносить на обсуждение наши предложения, мы собираем пожелания жителей района и муниципальных депутатов. Предпроектные работы проводим только после обсуждений с заинтересованными сторонами.

Какие улицы попадают в список

Ежедневно по Москве перемещаются порядка трех миллионов автомобилей. Они создают ощутимую нагрузку на улично-дорожную сеть. Плата за стоянку вводится для для того, чтобы сделать дороги более свободными. Мы разработали методику выбора районов и улиц, где организуются платные парковочные пространства. Она состоит из нескольких этапов:

Определение границ районов, проходящих по крупным магистралям, железнодорожным путям или естественным границам, например, рекам. Это нужно, чтобы физически ограничить зону стоянки и исключить возможность парковки автомобилей на соседних улицах в зонах бесплатной стоянки

Определение районов с наибольшим количеством приезжающих и бросающих машины в часы пик

Определение районов, в большей степени обеспеченных рабочими местами

Все полученные данные сопоставляются между собой. По результатам проведенного анализа определяются зоны обособленных районов с максимальным трафиком и наибольшим количеством поездок "дом-работа".

Основные улицы в этих районах рассматриваются вместе с представителями общественности или официальными защитниками их интересов – префектами округов и депутатами. Одновременно, при вводе платной парковки, мы стараемся увеличить число машино-мест, например, организуем односторонние улицы. Естественно, без выхода за рамки утвержденных нормативов.

Как проверяется эффективность платных парковок

После организации платной парковки регулярно проводятся работы по оценке ее эффективности. Здесь применяется другая методика. Она разработана ГКУ ЦОДД при участии Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, а также согласована с ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Оценка проводится по комплексу показателей, отражающих дорожно-транспортную ситуацию в каждом рассматриваемом районе. Они рассчитываются с учетом фактора сезонности. Это позволяет оценивать изменения, напрямую связанные с введением платной парковки. К таким показателям относятся:

Средняя скорость движения транспортных средств, особенно в часы пик

Пассажиропоток на метрополитене и наземном общественном транспорте

Среднее время пребывания машин в районе с долгосрочной стоянкой

Количество маятниковых автомобильных поездок "дом – работа"

Концентрация загрязняющих веществ в атмосфере

Интенсивность движения транспортных средств по полосам в исследуемом районе

Зона платной парковки в Москве выйдет за пределы ТТК

Заключение выносится после оценки суммарного эффекта, который высчитывается, исходя из изменений всех вышеописанных показателей. Пример: анализ эффективности ввода платной парковки от Садового кольца до ТТК. Мы отметили позитивную динамику транспортных показателей в этих районах. В среднем на всех исследуемых участках после введения платной парковки наблюдается:

Увеличение средней скорости ТС на 12%, в пиковые часы этот показатель увеличился на 7% утром и 1% - вечером

Увеличение входящего пассажиропотока на станциях метрополитена на 22%

Увеличение пассажиропотока на наземном транспорте в исследуемых районах на 17%

Уменьшение среднего времени стоянки машин в районе на 4%

Количество маятниковых автомобильных поездок "дома-работа" сократилось на 16%

Уменьшение концентрации загрязняющих веществ в атмосфере - на 25%

По всем транспортным показателям в зоне платной парковки была выявлена положительная динамика. Эти результаты подтверждают целесообразность и эффективность ввода платных парковок на территории от Садового кольца до ТТК.

Привычка некоторых автолюбителей превращать в проезжую часть всю горизонтальную поверхность города остается в прошлом. Уходит и неконтролируемая парковка на улицах, пешеходных переходах и островках безопасности. Начиная проект по введению платной парковки в городе, мы руководствовались в первую очередь необходимостью навести порядок в парковочном пространстве, а также усилить безопасность дорожного движения.

Александр Поляков