Расположение парковок для такси согласуют с таксомоторными компаниями

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Власти Москвы намерены согласовать расположение парковочных мест для такси с таксомоторными компаниями, сообщил журналистам во вторник, 23 декабря, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов. Парковки для таксистов будут бесплатными, передает корреспондент M24.ru.

По словам Ликсутова, места стоянки такси создадут там, где это необходимо по мнению представителей таксомоторного сообщества. Глава ведомства добавил, что власти рассмотрят все предложения по созданию бесплатных стоянок для такси.

Ликсутов напомнил, что в настоящее время в городе уже функционирует около 400 спецстоянок для такси. Личный транспорт москвичей там парковать запрещено.

Как ранее сообщало M24.ru, 63 таких стоянки находятся в зоне платной парковки. Места для парковки такси работают, в частности, на шести вокзалах города: Киевском, Курском, Ленинградском, Ярославском, Казанском и Павелецком.

Скоро таксисты смогут парковаться и около трех других вокзалов столицы. Также стоянки такси должны появиться около всех станций метро.

Отметим, что штраф для водителей за стоянку машин в зоне знака "Парковка легковых такси" составляет тысячу рублей. Санкции ввели с 15 ноября. Ранее отдельного штрафа за такое нарушение не было, но знак "Парковка легковых такси" иногда устанавливался вкупе с запрещающей стоянку разметкой или соответствующим знаком.