В аэропорту Внуково планируют создать новые перехватывающие парковки

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичные власти рассмотрят возможность создания дополнительных перехватывающих парковок, а также размещения табло с расписанием отправления и прибытия самолетов в аэропорту Внуково. Об этом сообщил заммэра, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев рассказал, что руководство аэропорта обратилось к правительству Москвы с просьбой навести порядок с парковкой на территории Внукова.

"Мы обратились к правительству Москвы, чтобы нам помогли навести порядок на автовокзальной площади с парковками. К сожалению, у нас есть много граждан, которые не выполняют правила дорожного движения, в результате чего многим добросовестным пассажирам делают не очень удобным использование аэропорта Внуково", - отметил Ванцев.

Ранее M24.ru сообщало, что департамент транспорта и аэропорт Внуково подписали соглашение об информационном взаимодействии. Теперь на информационных экранах в аэропорту будут транслироваться данные о текущей дорожной ситуации.

Пассажиры будут заранее знать, сколько времени займет дорога до МКАД, ближайшей станции метро и до центра столицы. При этом аэропорт будет передавать в транспортный комплекс столицы данные об изменениях в расписании рейсов.

Предполагается, что в дальнейшем информация о дорожной ситуации и работе транспорта будет доступна на информационных табло в салонах общественного транспорта и поездах "Аэроэкспресс" до аэропорта Внуково. Заключит ли департамент транспорта подобное соглашение с другими столичными аэропортами, в ведомстве пока не знают.

Кроме того, департамент транспорта изучает возможность нового автобусного маршрута во Внуково. Он может быть организован от метро "Тропарево" до аэропорта.

С аэропортом есть договоренность рассмотреть возможность создания более удобной площадки для подъезда автобусов непосредственно к терминалу аэропорта. А в случае усложнения транспортной обстановки и нештатных ситуаций департамент будет выделять дополнительные автобусы и регулировать движение так, чтобы пассажиры могли вовремя добраться до аэропорта.

Напомним, до 2020 года в столице будет обустроено 58 перехватывающих парковок вместимостью более 21 тысяч парковочных мест. За этот период планируется построить 273 транспортно-пересадочных узла.

В их составе планируется размещать платформы посадки и высадки пассажиров, кассы и автоматы по продаже билетов и проходы к различным видам транспорта. Помимо этого, на территории пересадочных узлов появятся залы ожидания и перехватывающие парковки.

Строительство транспортно-пересадочных узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города.