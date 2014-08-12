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Город

12 августа 2014, 18:09

Водители стали в 4 раза меньше нарушать правила парковки - Ликсутов

парковки автомобили платная парковка

"Большое интервью": Максим Ликсутов - о развитии транспорта в Москве

Количество соблюдающих правила парковки автомобилистов возросло в 4 раза в связи с введением зон платной парковки, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Дальнейшее расширение платной парковки распространится на места с большим количеством торговых центров и точек притяжения.

По словам Ликсутова, изменения схемы движения в зонах платной парковки согласуются с жителями. "Односторонние улицы появились по пожеланиям муниципальных депутатов и местных жителей, с которыми мы были в диалоге и обсуждали вопрос расширения зоны парковочного пространства. То есть, без жителей, инициативных граждан, мы не производим никаких действий. Горожане хотели больше парковочных мест, мы постарались в тех местах, где это действительно необходимо, сделать их. Поэтому часть улиц стала односторонней", - пояснил заммэра.

Он также сообщил, что консультанты у платных парковок возобновят свою работу к 1 сентября, когда москвичи вернутся с летнего отдыха.

Расширение зоны платной парковки

C 1 августа в зону платной парковки вошли 153 улицы за пределом Садового кольца - в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово. Полный список улиц размещен на сайте parking.mos.ru. В новой зоне будет установлено почти 800 комплектов информационных щитов платной парковки. В каждом комплекте - по четыре щита разных размеров. Кроме того, будут демонтированы все дорожные знаки в новой зоне и установлены новые - более 4 тысяч штук. Это знаки платных услуг, запрета остановки и стоянки, способа постановки машины на стоянку и т.д.

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Напомним, эксперимент по введению платных парковок в центре Москвы начался осенью 2012 года. С 1 ноября такие стоянки появились на Каретном Ряду, Петровке и прилегающих к ним улицах, переулках и бульварах (всего около 20).

Решение признали удачным – пропускная способность улиц, на которых появились платные парковки, увеличилась на 30%, и с 1 июня 2013 года зону расширили на все улицы внутри Бульварного кольца. 25 декабря 2013 года зону платной парковки расширили до Садового кольца, эта мера была призвана разгрузить основные магистрали в центре города. Как оказалось, скорость движения транспортных потоков в районе Садового увеличилась на 9%, а загруженность на дорогах уменьшилась на 25%. Средняя продолжительность стоянки снизилась с 6 до 2 часов в день.

В начале 2014 года было принято решение точечно расширить зону до Третьего Транспортного кольца, но не в районе жилой застройки, а только около торговых центров и офисных зданий. Тогда же столичные власти решили сделать парковку бесплатной по воскресеньям и праздникам, эксперимент начался в мае и пройдет до конца лета.

Сюжет: Платные парковки в Москве

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