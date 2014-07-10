Рабочая группа по платной парковке отложила согласование новых улиц

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Рабочая группа при департаменте транспорта по платной парковке отложила согласование 155 новых улиц за Садовым, где планируется ввести платную стоянку. Как рассказал M24.ru член рабочей группы Илья Свиридов, муниципальные депутаты на заседании 10 июля попросили департамент транспорта не расширять зону платной парковки до сентября.

По его словам, нужно провести дополнительные консультации с жителями и органами местного самоуправления, а также учесть мнение муниципальных депутатов. "Со стороны депутатов-членов рабочей группы была проведена определенная работа, даны многочисленные предложения по всем районам центра, в том числе по таким проблемным точкам, как площади московских вокзалов, Орликов переулок, развязка около Покровского монастыря, где покоятся мощи блаженной старицы Матроны, и многие другие", - говорится в заявлении рабочей группы в адрес департамента транспорта.

Где может появиться платная парковка

Напомним, на заседании рабочей группы 30 июня была представлена новая зона платной парковки от Садового кольца до ТТК. Речь шла о 155 улицах на 7,6 тысячи машино-мест в районах Арбат, Тверской, Дорогомиловский и Пресненский, предполагается, что еще на 24 улицах стоянка будет полностью запрещена. Открыть зону планировалось уже 1 августа этого года. Тариф - 40 рублей в час с индексацией, стоимость месячного парковочного абонемента должна составить 8 тысяч рублей. Окончательно утвердить список улиц рабочая группа должна была 10 июля.

"При создании рабочей группы обсуждалось, что дальнейшее расширение зоны платных парковок будет производиться точечно на тех улицах, которые испытывают дефицит оборачиваемости парковочных мест, которые характеризуются высоким уровнем интенсивности потока транспорта и на которых необходимо дополнительное регулирование парковочных зон путем установки зоны платной парковки", - говорится в заявлении рабочей группы при департаменте транспорта.

Свиридов добавил, что муниципальные депутаты не против платной парковки. "Мы понимаем, что в Москве существует объективная необходимость в дополнительном регулировании транспортной ситуации. Но должна быть дана возможность провести необходимое количество встреч с теми жителями, которых коснется это расширение, особенно учитывая, что новое расширение происходит в летний период, когда большая часть москвичей в отпуске", - пояснил депутат.

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" M24.ru заявили, что дата очередного сбора рабочей группы пока не известна.

Наталья Савельева, Марина Курганская