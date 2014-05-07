Власти утвердили список улиц с платной парковкой около "Москвы-сити"

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Власти определили список улиц в окрестностях делового центра "Москва-Сити", парковка на которых 1 июня станет платной. Всего в перечень попали 14 магистралей Пресненского района столицы, сообщается документе, опубликованной на портале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, режим платной парковки 1 июня будет частично введен на улицах Сергея Макеева, Анны Серевьяновой, 2-й Звенигородской, Антонова-Овсеенко, 1905 года, а также на Краснопресненской набережной (от Пресненской набережной до улицы 1905 года) и Шмитовском проезде (от улицы 1905 года до Третьего транспортного кольца).

Полностью в зону платной парковки попадут Студенецкий и Выставочный переулки, 1-й и 2-й Красногвардейский проезд, улицы Мантулинская и Тестовская, а также Пресненская набережная.

Напомним, что район "Москва -Сити" станет первым пробным этапом введения платного парковочного пространства за пределами Садового кольца.

Как ранее сообщало сетевое издание M24.ru, парковка возле делового центра будет стоить 80 рублей в час - как и внутри Бульварного кольца. Кроме того, в районе "Москвы-Сити", скорее всего, начнет применяться прогрессивный тариф: то есть парковочная такса будет зависеть от того, сколько времени машина провела на стоянке.

В августе в зону платной парковки могут войти уже 282 улицы, на которых предварительно планируется оборудовать 9 тысяч машино-мест.