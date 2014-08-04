Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

04 августа 2014, 07:07

Неивестный с мачете разбил пять машин у аэропорта Домодедово

парковки автомобили криминал иномарки наркоманы мачете аэропорт Домодедово мо спорткары

Житель Подмосковья разбил пять машин на парковке аэропорта Домодедово

В Домодедовском районе Московской области задержан 26-летний житель Подмосковья. Его подозревают в умышленном уничтожении чужого имущества. Ночью он проник на территорию парковки аэропорта Домодедово, достал из спортивной сумки мачете и начал крушить припаркованные автомобили, информирует телеканал "Москва 24".

Хулиган успел разбить пять машин - иномарки BMW, Mazda, Volvo, Range Rover и Audi R8. Последнему в этом списке - спорткару, - по мнению владельца, досталось больше всего.

"Могу сказать, что машина - под списание. Потому что хулиган разбил ее всю по кругу полностью. Фары, колеса, крышу, заднее стекло, двигатель, бампера, спойлер - все это разбито, пробито или вырвано. Задержал нарушителя проходящий молодой человек. Ни полиция, ни охрана не подошли. Он крушил машины минут 30", - сказал потерпевший владелец спорткара Борис Казенный.

Полицейские доставили подозреваемого в отделение. По заключению экспертов, он находился в состоянии наркотического опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать