Неивестный с мачете разбил пять машин у аэропорта Домодедово

Житель Подмосковья разбил пять машин на парковке аэропорта Домодедово

В Домодедовском районе Московской области задержан 26-летний житель Подмосковья. Его подозревают в умышленном уничтожении чужого имущества. Ночью он проник на территорию парковки аэропорта Домодедово, достал из спортивной сумки мачете и начал крушить припаркованные автомобили, информирует телеканал "Москва 24".

Хулиган успел разбить пять машин - иномарки BMW, Mazda, Volvo, Range Rover и Audi R8. Последнему в этом списке - спорткару, - по мнению владельца, досталось больше всего.

"Могу сказать, что машина - под списание. Потому что хулиган разбил ее всю по кругу полностью. Фары, колеса, крышу, заднее стекло, двигатель, бампера, спойлер - все это разбито, пробито или вырвано. Задержал нарушителя проходящий молодой человек. Ни полиция, ни охрана не подошли. Он крушил машины минут 30", - сказал потерпевший владелец спорткара Борис Казенный.

Полицейские доставили подозреваемого в отделение. По заключению экспертов, он находился в состоянии наркотического опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.