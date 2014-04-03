Портал госуслуг Москвы начал оформлять годовые парковочные абонементы

Годовой парковочный абонемент теперь можно купить на портале госуслуг

На столичном портале госуслуг появилась возможность приобретать абонементы на годовую парковку в центре Москвы.

Как сообщает пресс-служба департамента информационных технологий, для оплаты пользователь портала может выбрать любого платежного агента, подключенного к городской системе начислений и платежей, а сама процедура регистрации не займет много времени.

Ранее квитанцию на оплату нужно было скачать на портале московского парковочного пространства parking.mos.ru и подтвердить платеж в виде скан-копии на электронную почту. С начала массовой продажи услуги было продано 1200 абонементов.

Разрешение на круглосуточную парковку можно оформить на любой срок начиная от одного месяца.

Напомним, с 25 декабря в Москве зона законной платной парковки, ранее ограниченная Бульварным кольцом, расширилась до пределов Садового.

Стоимость парковки внутри Бульварного кольца составляет 80 рублей в час, а в других районах - 60 рублей в час. Зона платной парковки обозначена специальными дорожными знаками: "Вы въезжаете в зону платной парковки".





Для оплаты парковки было установлено 350 новых паркоматов, работающих на солнечных батареях. Они принимают банковские и скретч-карты номиналом 500 и 1000 рублей, которые можно купить в салонах связи, киосках "Роспечати" и отделениях "Почты России". Также оплатить парковку можно наличными через терминал QIWI и с помощью электронного кошелька VisaQiwiWallet. Популярными способами оплаты являются sms-сообщения на номер 7757 и мобильное приложение "Парковки Москвы".