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30 июля 2014, 13:26

В жару во всех парках Москвы будут раздавать воду - Капков

парки Сергей Капков питьевая вода учреждения культуры

Фото: ИТАР-ТАСС

Во время жары пункты раздачи бесплатной питьевой воды появятся во всех столичных парках, они будут расположены в точках общепита. Об этом сетевому изданию M24.ru сообщил глава департамента культуры Сергей Капков.

По его словам, в парках будут организованы крытые площадки на свежем воздухе, а в учреждениях культуры создадут зоны отдыха, оборудованные кондиционерами или вентиляторами.

В самых больших городских парках и зоопарке сейчас работают питьевые фонтанчики, а в Большом розарии Сокольников в этом году начал действовать аппарат для изготовления искусственного тумана, который создает охлаждающий эффект. Помимо этого, с наступлением жары во всех парках дважды в день совершают рейсы поливальные машины.

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Кроме того, в городских библиотеках работают кондиционеры и установлены кулеры с питьевой водой, которыми может воспользоваться любой желающий, даже не имея читательского билета.

В трех парках - "Сокольники", "Северное Тушино" и "Фили" - работают пляжи с бассейнами. Там же для свободного доступа открыты душевые кабинки. Также душевой кабинкой можно воспользоваться в Парке Горького - у спортивного центра и у Оливкового пляжа - и в Саду имени Баумана на двух спортивных площадках.

Напомним, из-за наступления жары питьевую воду начали раздавать пассажирам метро и подмосковных электричек, а также на Ярославском вокзале. Помимо этого, при центрах социального обслуживания населения заработали "комнаты прохлады".

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