Как столичные катки и парки отметят Татьянин День

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

25 января студенты смогут бесплатно покататься на ГУМ-катке и на катке в парке Горького. Плату будут брать только за прокат коньков.

Главное городское торжество, посвященное Дню студента, начнется в 17.00 на льду Красной площади.

Молодежные команды из 10 федеральных округов выступят на льду, а поздравить студентов приедет зампред Правительства России Ольга Голодец. Мероприятие проведет Ирина Слуцкая. Праздник организует Минобрнауки России.

С 19.00 студенты смогут бесплатно покататься на главном катке страны.



Татьянин День отметят и в парке Горького. В 13.00 там начнется матч звезд студенческого хоккея, в котором примут участие ребята из московских и региональных вузов и олимпийские чемпионы по хоккею. Награды победителям вручит министр образования и науки России Дмитрий Ливанов.

В соревновательную программу войдут и конкурсы спортивного мастерства: состязания в точности бросков и скорости.

Получить приглашения для катания на Красной площади и в парке Горького можно в Российском студенческом центре по адресу: улица Николоямская, дом 11. Телефон: +7- 495 - 915 - 28 -10. .

Праздничную программу ко Дню студенчества подготовили и другие ледовые площадки и парки города.

Красная Пресня

В парке "Красная Пресня" на льду "Ай да катка" в 17.00 начнется дискотека под девизом "Сдал сессию – супергерой!". Гостей приглашают приходить в костюмах известных супергероев. Всех студентов в этот вечер ждут конкурсы и эстафеты с подарками от парка и специальная анимационная программа. Вход на вечеринку по студенческим будет свободным, а всех Татьян ждет 50-процентная скидка на билеты на каток. Напомним, каток в парке работает с 11.00 до 23.00.

"Зима": Как правильно кататься на коньках



Парк Победы

На историческом катке в парке Победы пройдет концерт с участием молодых музыкантов. Для студентов выступят группы "Переход", Swim, "Анимация", A LA Ru, "Кленовый Сироп", Flare, участник шоу "Голос" Иван Чабанов, Favorite In X, NA_FA и другие. Музыканты исполнят известные песни прошлых лет в современной аранжировке.

Гостей также ждут выступление stand-up-артистов, DJ-сеты, сюрпризы и подарки для студентов и Татьян.

Мероприятие стартует в 15.00 и продлится до 21.00. Каток будет работать в обычном режиме и принимать всех желающих покататься с 10.00 до 22.00.

Кроме того, в воскресенье в парке пройдет бесплатный мастер-класс по живописи для детей и взрослых. Взрослым ученикам покажут, как рисовать акварелью, а детей научат смешанным техникам, например, использованию пастели при изготовлении коллажа. Мастер-класс начнется в 15.30 на площадке у катка.

Фото: M24.ru

Кузьминки

С 12.00 до 16.00 в парке "Кузьминки" пройдут спортивные соревнования "Зимние забавы". Участникам придется пройти пять этапов, включающих бег на скорость, зарядку, хоккей с мячом, метание снежков в цель и эстафету с препятствиями. Перед началом соревнований и в перерывах между этапам гостей будут развлекать музыканты.

Каток в "Кузьминках" в воскресенье будет работать с 11.00 до 22.00.

Фили

В парке "Фили" для студентов выступит группа "Шафер-шоу" и пройдут розыгрыши и конкурсы с призами. Праздник в парке начнется в 14.00. Вход будет свободным для всех.

Измайловский парк

В Измайловском парке главные развлечения организуют на новой площадке проекта Sport of the day. Теперь там можно поиграть не только в керлинг, но и в другие необычные зимние игры - шаффлборд, жульбак, новус и корнхол. В День студента с 14.00 на площадке будут работать профессиональные инструкторы, которые расскажут об истории этих игр и научат играть всех желающих.

В 17.00 на катке пройдет танцевальный мастер-класс по фигурному катанию, а еще через час начнется дискотека.

Как всегда по выходным, каток будет работать с 11.00 до 22.00 с техническим перерывом с 16.00 до 17.00.