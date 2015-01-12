Демонтировать новогоднее оформление в столице начнут 20 января

Фото: ТАСС / Павел Смертин

Демонтаж праздничного новогоднего оформления начнется в Москве 20 января, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы. В частности, с улиц и зданий города уберут праздничную иллюминацию, новогоднюю символику, елки.

Напомним, что в зимний сезон 2014/2015 Москву впервые украсили к Новому году и Рождеству в рамках единой концепции "Серпантина огней". На пешеходных зонах, центральных площадях и улицах появились 98 елей с тематическими игрушками - цирк, космос, Рождество и другими.

Особое внимание было уделено оформлению территорий, расположенных рядом с местами проведения детских елок, мероприятий и массовых гуляний. Кроме того, на Цветном, Страстном, Гоголевском бульварах, Суворовской площади и территории ВДНХ поставили световые фонтаны.

В рамках оформления города на остановках общественного транспорта, на афишах и виниловых панно большого формата разместили 625 поздравлений "С Новым годом!", а на светодиодных экранах и фасадах зданий показали два тематических видеоролика.

Добавим, что к Рождеству дополнительно было размещены 825 плакатов.

Ранее M24.ru сообщало, что все элементы установленных к Новому году композиций могут использоваться многократно. "Они легко демонтируются и вновь собираются, что позволяет увеличивать количество мест оформления", - отмечал глава департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.