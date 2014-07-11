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11 июля 2014, 13:06

На ВДНХ восстановят исторические фонари

парки реконструкция Петр Бирюков ВДНХ фонари городское хозяйство экономика и предпринимательство наука и инновации

Фото: m24.ru

В рамках масштабной реконструкции на ВДНХ восстановят уникальные светильники, дизайн которых разрабатывался в 30-е и 50-е годы прошлого века, сообщает пресс-служба департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.

Некоторые из фонарей были установлены почти век назад и очень сильно обветшали. Сильнее всего они пострадали в последние 20 лет, когда за территорией ВДНХ практически не следили. Фонари начали падать, поэтому большую часть из них демонтировали.

В данный момент проходит реставрация фонарей, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Так, на месте утраченных опор установят фонари, воссозданные по архивной документации. На территории ВДНХ сохранилось большое количество старинных литых фонарей, на основе которых можно проводить реконструкцию освещения. Однако почти у каждого отсутствуют отдельные детали, поэтому чтобы достоверно восстановить кронштейны, цоколи, светильники, архитекторам приходится воссоздавать утраченные фрагменты по архивным материалам – чертежам и фотографиям.

Как изменится ВДНХ после реконструкции

В прошлом веке для освещения Всесоюзной сельскохозяйственной выставки была разработана целая серия кронштейнов. Сейчас специалисты отливают четырнадцать новых фонарей, в точности соответствующих историческим. Недавно в план работ добавили еще десять опор. Пока не удастся восстановить исторические светильники, временно будут подобраны современные, близкие по форме.

Кроме того, установят двенадцать фонарей паркового типа. В настоящее время на территории ВДНХ сохранились колонны 50-х годов, на которых крепятся современные светильники. При реставрации их очистят от старой краски и покрасят в темно-зеленый цвет.

"Около фонтана "Дружба народов" стоят уникальные светильники отраженного света 50-х годов ХХ века. Сейчас они даже не подключены – это просто красивые, но обветшалые колонны. Одну из сохранившихся опор взяли за образец, чтобы восстановить две утраченные. Также планируется установить энергосберегающие лампы", - рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Появятся на ВДНХ и совершенно новые фонари. Например, в зоне Зеленого театра за периметром сцены будут установлены две высокомачтовые опоры высотой 20 метров с мобильной короной.

Напомним, что ВДНХ в этом году отметит 75-летие. В честь юбилея Сергей Собянин предложил вернуть центру историческое название и "освежить" его территорию. 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. При этом территория ВДНХ увеличилась в два раза за счет Ботанического сада и Останкинского парка – там убрали заборы, разграничивающие места отдыха.

Вновь заработали 17 исторических фонтанов, территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений. Треть выставки занимает большая пешеходная зона, в августе там появятся велодорожки и велопарковки.

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Сюжет: ВДНХ: планы, события, перемены

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