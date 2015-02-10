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10 февраля, 17:25

Бизнесмены попросили ускорить принятие нового регламента для летних кафе

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Фото: ТАСС/Макcим Шеметов

Столичные бизнесмены попросили у властей ускорить принятие нового регламента для обустройства летних кафе. Об этом на заседании президиума правительства сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"Скоро весна и лето, рестораны - это лицо города, и хотелось бы завершить работу по принятию новых документов по регламенту работы летних площадок. Предприниматели перед началом сезона должны четко понимать, что им нужно делать", - передает слова Бухарова корреспондент M24.ru.

По его словам, также нужно разделить схему размещения торговых объектов и объектов общественного питания, потому что они регламентируются разными законами.

Ранее, согласно результатам опроса портала "Активный гражданин", 67% жителей города проголосовали за новый стиль московских летних кафе.

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Прошлым летом в Москве открылось около 2 тысяч летних кафе. 120 из них расположены на пешеходных зонах, а более 90 – в парках. Эстетический вид уличных кафе ранее вызывал многочисленные нарекания со стороны москвичей. Многие из них портили архитектурный облик города.

В итоге проблему решили на законодательном уровне: с 17 июня 2014 порядок обустройства летних кафе в Москве определяется новым регламентом. Власти утвердили требования к размещению летних кафе: габариты, цвет, стилистику, материалы и другие параметры.

Открывать подобные заведения теперь можно только с использованием таких элементов оборудования, как маркизы, зонты и настилы. При этом высота зонтов, например, не должна превышать высоту первого этажа строения, к которому примыкает кафе.

Документ распространяется на территорию Бульварного кольца, а также пешеходные зоны. Планируется, что в пределах внешних границ ТТК новый регламент заработает уже в новом году, а за их пределами – с 1 января 2016 года.

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