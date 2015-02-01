День влюбленных в Москве отметят забегом и конкурсами в парках

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В день всех влюбленных 14 февраля в столичном парке "Северное Тушино" пройдет забег ValentineRun-2015, сообщается на сайте Мосгорпарка.

Гости парка смогут попробовать свои силы на дистанциях 5 и 10 километров, а также в эстафете 4х0,5 километра. Победители в каждой категории получат призы, а все, кто финишировал - памятные подарки.

Кроме того, сад им. Баумана объявил конкурс на самую романтичную фотографию в этом парке. Работы принимаются до 6 февраля, а 7 и 8 февраля пройдет голосование на странице сада им. Баумана в Facebook.

Победитель голосования получит в подарок фотокамеру, а участники, занявшие 2-е и 3-е место - сертификаты одной из московских фотостудий на бесплатную фотосессию. 13 лучших фотографий будут представлены на фотовыставке в саду. Открытие выставки пройдет 14 февраля.