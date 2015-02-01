Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

01 февраля 2015, 14:59

День влюбленных в Москве отметят забегом и конкурсами в парках

парки праздники День святого Валентина

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В день всех влюбленных 14 февраля в столичном парке "Северное Тушино" пройдет забег ValentineRun-2015, сообщается на сайте Мосгорпарка.

Гости парка смогут попробовать свои силы на дистанциях 5 и 10 километров, а также в эстафете 4х0,5 километра. Победители в каждой категории получат призы, а все, кто финишировал - памятные подарки.

Кроме того, сад им. Баумана объявил конкурс на самую романтичную фотографию в этом парке. Работы принимаются до 6 февраля, а 7 и 8 февраля пройдет голосование на странице сада им. Баумана в Facebook.

Победитель голосования получит в подарок фотокамеру, а участники, занявшие 2-е и 3-е место - сертификаты одной из московских фотостудий на бесплатную фотосессию. 13 лучших фотографий будут представлены на фотовыставке в саду. Открытие выставки пройдет 14 февраля.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать