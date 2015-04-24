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24 апреля 2015, 10:15

Выплаты вкладчикам "Таурус Банка" и КБ "Единственный" начнутся не позднее 8 мая

отзывы лицензий Агентство по страхованию вкладов Таурус Банк КБ Единственный

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Выплаты вкладчикам "Таурус Банка" и коммерческого банка "Единственный" начнутся не позднее 8 мая, сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

Отметим, клиенты разорившихся банков смогут получить по страховке до 1,4 миллиона рублей. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.

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Ранее M24.ru сообщало, что Центробанк отозвал лицензии у московского "Таурус Банка" и КБ "Единственный". По мнению ЦБ, "Таурус Банк" и "Единственный" проводили высокорискованную кредитную политику. Сейчас в банках назначена временная администрация.

"Таурус Банк" и КБ "Единственный" являются участниками системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов "Таурус Банк" по состоянию на 1 апреля этого года занимал 436 место, а "Единственный" - 652 место в банковской системе РФ.

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