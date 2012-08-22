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Вода

22 августа 2012, 14:36

В Москве будут отключать горячую воду, но на меньший срок

отопительный сезон Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы вода информационный центр правительства Москвы городское хозяйство экономика и предпринимательство

ИТАР-ТАСС

Власти Москвы пока не могут полностью отказаться от летнего отключения горячего водоснабжения в жилых домах. Но они планируют перейти на новые материалы при строительстве инженерных коммуникаций, что сократит сроки отключения горячей воды.

"Не отключать - это значит не проводить ремонтные работы, такого не должно быть. Однако если мы полностью перейдем на новые материалы, то в будущем возможны дальнейшие сокращения сроков. Конечно, задача - чтобы этих отключений не было совсем", - отметил глава департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы Евгений Скляров.

Как передает информационный центр правительства Москвы, также Евгений Скляров сообщил, что средства на подготовку к отопительному сезону заложены в тарифах электросетевых компаний. Поэтому город не тратит на это отдельные деньги. Всего в 2012 году на работы к отопительному сезону выделено около 123 миллиардов рублей.

Кроме того, Евгений Скляров подчеркнул, что в настоящее время износ сетей топливно-энергетического хозяйства составляет от 40 до 60%.

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