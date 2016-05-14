Названа причина массовой драки на Хованском кладбище

Причиной драки на Хованском кладбище могли стать подряды на работу – мигранты-участники беспорядков не поделили территорию обслуживания, сообщает ТАСС.

Всего в драке участвовали около 200 человек, из них 50 задержаны, 10 пострадало и двое погибло – ранее сообщалось, что там скончался сотрудник полиции. На место ЧП прибыл начальник столичного главка МВД Анатолий Якунин. По его словам, полиция примет все меры для выяснения причин конфликта и задержания всех участников.

Посольство Таджикистана намерено выяснить, нет ли его граждан среди участников беспорядков. "Мы уже об этом знаем, наши сотрудники уже прибыли на место", – цитирует сотрудника дипмиссии МИА "Россия сегодня".

Напомним, днем 14 мая на Хованском кладбище произошла драка со стрельбой. По данным полиции, в конфликте, разгоревшемся между уроженцами Закавказья и стран Средней Азии, принимали участие около 200 человек. Известно, что участники драки использовали палки и куски арматуры. СКР уже возбудил уголовное дело.