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21 августа 2014, 19:25

Минкультуры оцифрует изданные до 1831 года книги

оцифровка книг Минкультуры редкие книги

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство культуры РФ к 2020 году планирует оцифровать наиболее ценные книги, изданные до 1831 года, сообщает пресс-служба ведомства.

"Минкультуры России в рамках программы по сохранению книжных фондов для будущих поколений разработало специальное программное обеспечение для регистрации книжных памятников, которое позволяет составить максимально полный реестр наиболее ценных и редких книг в стране", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, эта программы реализуется уже несколько лет. "Ведется работа по обучению сотрудников библиотек поиску этих книг, составлению описания и занесению их в реестр, определению необходимой реставрации и способов дальнейшего хранения таких изданий", - сообщили в министерстве.

С оцифрованными экземплярами смогут знакомиться читатели тех библиотек, где обеспечен доступ к Национальной электронной библиотеке.

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Ранее о создании Национальной электронной библиотеки заявил министр культуры Владимир Мединский.

"Идея следующая: к концу года человек, который имеет единый читательский билет, сможет со своего рабочего места пользоваться всей электронной оцифрованной литературой по всей стране, вне зависимости от того, в какой библиотеке находится книга, где он приписан, где, как и за чей бюджет это было оцифровано", - рассказал министр.

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