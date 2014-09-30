Театральные фестивали: новый Чехов, "провокационный" Пушкин и музыкальный Гоголь

Спектакль "Вишневый сад". Фото: mdt-dodin.ru

Провокационный "Борис Годунов" от Константина Богомолова, новый "Вишневый сад" от Льва Додина, нестандартный "Платонов" от Люка Персиваля и фантастический "Норманск" от Юрия Квятковского. Эти и другие спектакли можно увидеть в рамках международных фестивалей, которые организуют в Москве осенью.

M24.ru – о "Сезоне Станиславкого", "Новом Европейском Театре", "Территории", SOLO и "Гавроше".

Фото: m24.ru

"Сезон Станиславского". От Шекспира до Ветхого Завета

В этом году международный театральный фестиваль "Сезон Станиславского" отмечает юбилей – спектакли покажут в десятый раз. Свои работы продемонстрируют артисты театров из Японии, Италии, Бельгии, Санкт-Петербурга и Москвы.

Старт фестивалю даст спектакль "Ванильная мечта" от Театральной компании Сhelfitsch (Япония). Постановка режиссера Тошики Окада.

Фестивальная афиша пестрит именами известных режиссеров: Люк Персеваль, Эймунтас Някрошюс, Лев Додин.

Основная программа "Сезона Станиславского" помимо "Ванильной мечты" представлена еще четырьмя спектаклями: "Генрих V" по Шекспиру от Compagnia Pippo Delbono (Италия), "Платонов" по Чехову от театра NTGent (Бельгия), "Книга Иова" по мотивам Ветхого Завета от театра Meno Fortas (Бельгия) и "Вишневый сад" по Чехову от МДТ – Театра Европы (Санкт-Петербург).

В рамках московской программы с 19 октября по 5 ноября покажут "Записки покойника" по Булгакову от Сергея Женовача, "Небесных странников" по Аристофану и Чехову от театра "Ленком". Также зрители увидят спектакли "Кант" от театра Маяковского, "С любимыми не расставайтесь" и "Леди Макбет нашего уезда" от МТЮЗа, "Контрабас" по Зюскинду от МХТ имени Чехова.

Фото: teatrpushkin.ru

Выбор m24.ru: "Платонов" Весна, дача генеральской вдовы Анны Петровны, традиционный ежегодный сбор друзей и родни – время подведения итогов, разговоров по душам и поисков нетленных скелетов в шкафу каждого из героев. Отношения между собой выясняют сельский учитель Михаил Платонов, его друг и однокурсник Сергей Войницев, бывшая возлюбленная Платонова, а ныне избранница Войницева – Софья, одинокая Анна Петровна. Весна, дача генеральской вдовы Анны Петровны, традиционный ежегодный сбор друзей и родни – время подведения итогов, разговоров по душам и поисков нетленных скелетов в шкафу каждого из героев. Отношения между собой выясняют сельский учитель Михаил Платонов, его друг и однокурсник Сергей Войницев, бывшая возлюбленная Платонова, а ныне избранница Войницева – Софья, одинокая Анна Петровна. Премьера спектакля Люка Персиваля состоялась в 2013 году на сцене бельгийского NTGent Schouwburg. В рамках "Сезона Станиславского" постановку представят в театре имени Пушкина 10, 11 и 12 октября. Начало в 19.00. Спектакль идет на голландском языке с русскими субтитрами.



Фестиваль "Сезон Станиславского": с 3 октября по 18 декабря

NET. Фантастика братьев Стругацких и неклассический "Борис Годунов"

Оценить современное театральное искусство смогут посетители международного фестиваля NET (Новый Европейский Театр). Спектакли будут играть в Центре имени Мейерхольда, театре "Практика", Театре наций, в электротеатре "Станиславский".

Зрители увидят "Норманск" Юрия Квятковского, "Деменцию" Корнеля Мундруцо, "Лекцию о ничто" Дмитрия Волкострелова, "Великую и невероятную историю коммерции" Жоэля Помра, "Последнюю ленту Крэппа" Оскараса Коршуноваса, "Тартюфа" Михаэля Тальхаймера, "(М)ученика" Кирилла Серебренникова, пушкинского "Бориса Годунова" Константина Богомолова.

Спектакль "Норманск". Фото: Центр Мейерхольда

Выбор m24.ru: "Норманск" Спектакль поставлен по повести братьев Стругацких "Гадкие лебеди", действие разворачивается сразу на пяти этажах Центра Мейерхольда, так как "Норманск" выполнен в жанре променад-театра. В пространстве ЦИМа зрители путешествуют вместе с актерами, попадая в город будущего, где постоянно идет дождь. Катастрофа неминуема и жителей обреченного города спасают. Эвакуируют всех, кроме группы детей и "мокрецов" - прокаженных интеллектуалов. Спектакль поставлен по повести братьев Стругацких "Гадкие лебеди", действие разворачивается сразу на пяти этажах Центра Мейерхольда, так как "Норманск" выполнен в жанре променад-театра. В пространстве ЦИМа зрители путешествуют вместе с актерами, попадая в город будущего, где постоянно идет дождь. Катастрофа неминуема и жителей обреченного города спасают. Эвакуируют всех, кроме группы детей и "мокрецов" - прокаженных интеллектуалов. Спектакль покажут 7, 8 и 9 ноября. Начало в 19:00, 19:10, 19:20, 19:30 – присоединиться к действию можно в любое выбранное время.



Фестиваль NET: с 11 ноября по 11 декабря

SOLO. "Записки сумасшедшего" и спектакль о Юлии Цезаре

Седьмой международный фестиваль моноспектаклей SOLO пройдет в Театральном центре "На Страстном". В Москву привезут 13 спектаклей из России, Италии, Франции, Германии, Польши, Бельгии и Румынии.

Фестиваль откроется 29 сентября показом спектакля провокационного итальянского режиссера Ромео Кастеллуччи. На глубине 16 метров под землей, в бункере Collector Gallery, зрители увидят моноспектакль "Юлий Цезарь. Фрагменты".

Остальные спектакли фестивальной программы представят на основной сцене Театрального центра "На Страстном", а также в соседних с театром "Боярских палатах СТД". Зрители увидят постановки BECKETT от Oriantheatre Dance Company (Франция), "Записки сумасшедшего" от ArCuB (Румыния), "Колыбельная" от Teatr A PART (Польша), "Вертер!" от Талия-театра (Германия), "Письмо незнакомки" от Марии Синяевой (Санкт-Петербург).

Зрители смогут оценить классические спектакли, вербатим, пластический театр, импровизационные постановки и contemporary dance. Организаторы фестиваля обещают много экспериментов со сценическим светом и игрой актеров.

Спектакль "Записки сумасшедшего". Фото: nastrastnom.ru



Выбор m24.ru: "Записки сумасшедшего" Румынский режиссер Феликс Алекса создал музыкальный спектакль, герой которого страдает от одиночества, безнадежности и буйного воображения. Зритель окажется в параллельных мирах от Алекса и сможет оценить новаторскую интерпретацию произведения Гоголя, которое легло в основу постановки. Румынский режиссер Феликс Алекса создал музыкальный спектакль, герой которого страдает от одиночества, безнадежности и буйного воображения. Зритель окажется в параллельных мирах от Алекса и сможет оценить новаторскую интерпретацию произведения Гоголя, которое легло в основу постановки. Игру актера Мариуса Маноле, исполняющего главную роль, сопровождает аккомпанемент скрипача Александра Баланеску. Спектакль покажут 30 сентября. Начало в 19.00. "Записки сумасшедшего" дают на румынском языке с русскими субтитрами.





Фестиваль SOLO: с 29 сентября по 10 октября

"Территория". Посвящение Стравинскому и спектакли в необычных местах

Это фестиваль и театральная лаборатория в одном лице. В рамках "Территории" зрители увидят неординарные экспериментальные работы молодых и перспективных режиссеров, а те в свою очередь поделятся друг с другом опытом и примут участие в мастер-классах.

В программе – несколько сценических жанров: от театральных инсталляций до танцев. Откроет фестиваль постановка iTMOi – посвящение Игорю Стравинскому. Автор – британский хореограф Акрам Хан.

В рамках спецпроекта "Живые пространства" - лаборатории в формате site-speciefic theatre – спектакли-эскизы сыграют в нетипичных для театрального действа условиях.

Спектакль "(М)ученик". Фото: gogolcenter.com



Выбор m24.ru: "(М)ученик" Спектакль Кирилла Серебренникова как исследование так называемого открытого театра. В основе постановке пьеса Мариуса фон Майенбурга, которую в России ставят впервые. Серебренников трансформировал сюжет под отечественные реалии: вместо немецкой школы – российская, западные приоритеты и ценности вытеснены нашими. Спектакль Кирилла Серебренникова как исследование так называемого открытого театра. В основе постановке пьеса Мариуса фон Майенбурга, которую в России ставят впервые. Серебренников трансформировал сюжет под отечественные реалии: вместо немецкой школы – российская, западные приоритеты и ценности вытеснены нашими. Ситуации, в которые попадают главные герои, Серебренников предпочел анализировать, не прибегая к сложным метафорам. Действие разворачивается вокруг мальчика Вениамина, считающего, что он в совершенстве знаком с нормами морали и знает, как вести себя в любой ситуации. Но так ли верны его понятия о добре и зле, предстоит узнать зрителям. Спектакль покажут в центре Мейерхольда 2 и 3 октября. Начало в 20.00.



Фестиваль "Территория": с 1 по 14 октября

"Гаврош". Детские спектакли

Восьмой международный фестиваль детских спектаклей "Гаврош" стартовал 26 сентября. Всего в программе более 40 представлений. Семь датских театров привезли восемь спектаклей.

Юным зрителям показывают постановки ведущих театров Копенгагена, Хольбека, Орхуса и Фридериксберга.

Помимо спектаклей в программу включены арт-акции и семинары.

Спектакль "Самые добрые в мире". Фото: gavroshe.ru

Выбор m24.ru: "Самые добрые в мире" Артисты из Дании привезли в Москву легкий и понятный для самых маленьких спектакль, затрагивающий вопрос, на который не каждый взрослый сможет дать исчерпывающий ответ, - "Что делать, когда умирает домашний питомец?" Действие основано на произведении Ульфа Нильсона "Эти милые зверюшки". Артисты из Дании привезли в Москву легкий и понятный для самых маленьких спектакль, затрагивающий вопрос, на который не каждый взрослый сможет дать исчерпывающий ответ, - "Что делать, когда умирает домашний питомец?" Действие основано на произведении Ульфа Нильсона "Эти милые зверюшки". Герои спектакля режиссера Роберта Парра – дети. Играя, они постигают жизненные истины, учатся сопереживать, жалеть, любить и отпускать любимых. А начинается все с того, что однажды ребята натыкаются на мертвого шмеля, которого решают проводить в мир иной по всем правилам. Дети открывают собственную похоронную компанию, организовывая погребение насекомых, мышей, дрозда и селедок. Спектакль покажут 3 и 4 октября на малой сцене "Театриума на Серпуховке".

Фестиваль "Гаврош": по 5 сентября