Что нас удивило на ЧМ-2018, помимо футбола

Чемпионат мира по футболу подошел к концу, и редакция портала Москва24 решила вспомнить, чем еще, помимо самого футбола, он нас удивил.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Самые дорогие билеты

Согласно официальному сайту ФИФА, самый дорогой пакет билетов на чемпионат мира стоил около 2,8 миллиона долларов (это около 176 миллионов рублей). Сюда входили билеты на матчи в Москве и Санкт-Петербурге в том числе на матч открытия, полуфинальный и финальный матчи. Для сравнения, на эти деньги вы могли бы приобрести три самые дорогие ванны в мире, выполненные из цельного куска хрусталя, а на сдачу заказать их доставку и установку.

Стадион на 15% населения города

Безусловно, "Мордовия Арена" стала достойным местом проведения матчей. Его спроектировали и построили специально к чемпионату мира. Но самое интересное то, что стадион, рассчитанный на 45 тысяч зрителей, был построен в городе с населением чуть больше 300 тысяч человек. Получается, что на "Мордовия Арена" одновременно может поместиться примерно 1/6 населения города. По этому показателю стадиону практически нет равных.

Три миллиона туристов в Москве

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Как сообщил на пресс-конференции глава Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, за время проведения матчей ЧМ-2018 российскую столицу посетило свыше трех миллионов туристов. Больше всего к нам приехало туристов из Китая, США, Германии, Голландии и Франции. Это больше половины населения Санкт-Петербурга, второго по численности города в нашей стране.

Рекорд волонтеров

Многие болельщики отмечали дружелюбность и открытость волонтеров. Они были буквально везде – на матчах, около стадионов, на всех крупных транспортных развязках. Согласно официальному сайту ФИФА, на этот чемпионат было подано рекордное количество заявок в волонтеры – 176 870. Это чуть меньше населения Норильска.

100 килограммов клубники

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

В период спортивных состязаний азарт толкает людей на самые нелепые и забавные пари. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выиграл в споре с Павлом Грудининым 100 килограммов клубники. Ставка была сделана на исход матча Бельгия-Бразилия, в котором победу одержали европейцы со счетом 2:1. Свой выигрыш Владимир Жириновский велел раздать аппарату Госдумы.

Крупнейшие ставки

Согласно изданию "Советский спорт", самый крупный выигрыш составил 3,38 миллиона рублей. Ставка была сделана на то, что Египет забьет в матче с Россией. Напомним, что саму игру выиграли наши со счетом 3:1. К слову, на эти деньги можно купить 30 билетов бизнес-класса из Москвы в Каир.

Самый большой проигрыш же составил 2,9 миллиона рублей, ставка была на выход России в полуфинал. Как мы помним, наша сборная уступила Хорватии в послематчевых пенальти и в полуфинал попасть не смогла. В случае победы выигрыш составил бы почти семь миллионов рублей, что равноценно стоимости однокомнатной квартиры в столице.

Жилье за 300 тысяч в сутки

Фото: ТАСС/PA images/Owen Humphreys

Всегда найдутся желающие быстро заработать на человеческой лени. На одном из сайтов объявлений житель Волгограда предлагал снять двухкомнатную квартиру за 300 тысяч рублей в сутки. Дело в том, что стадион "Волгоград Арена" находится буквально в 50 метрах от дома, где находится жилье.

По данным "Яндекс.Недвижимость", подобные предложения были и в Москве. К примеру, трехкомнатную квартиру, которая находится в одной минуте ходьбы от станции "Международная", предлагали снять за 215 тысяч рублей в сутки. Но рекорд остается за Волгоградом! За месяц проживания в той квартире, арендатор заплатил бы девять миллионов рублей.

Орел по имени Игорь

Всякое крупное событие не обходится без людей, желающих его увековечить любыми подручными средствами. После матча Россия-Испания сразу несколько семей заявили о желании назвать родившихся детей в честь российского форварда Артема Дзюбы. Московский зоопарк дал недавно родившемуся степному орлу имя Игорь – в честь вратаря нашей сборной Игоря Акинфеева. А алмазодобывающая компания "Алроса" провела конкурс на лучшее название для недавно найденных двух крупных алмазов. В результате один камень будет назван в честь вратаря советской сборной Льва Яшина, а второй алмаз получит более общее имя "Блестящий момент".

Илья Русаков