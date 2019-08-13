Горько: семь способов превратить свадьбу в ад

Главный способ испортить собственную свадьбу – сыграть ее не с тем человеком. Остальное – мелочи жизни. Однако свадьба – это фильм, снятый одним дублем: второго шанса этот праздник не предполагает. Чтобы материальные, душевные и временные затраты на это мероприятие были оправданы, Москва 24 узнала у профессионалов индустрии о роковых ошибках на свадьбах.

Сэкономить на организаторе

Фото: depositphotos/ Nomadsoul1

День, где жених и невеста с утра до ночи занимаются логистикой, встречей гостей, рассадкой, вопросами еды и алкоголя, рассчитываются с шоу-программой и подгоняют нерасторопных официантов – это не свадьба. Точнее, свадьба, которой не увидят виновники торжества. И если на подготовительном этапе организатор необязателен (выбрать площадку и определиться с концепцией можно самостоятельно – при наличии времени, фантазии, понимания желаний и четко спланированного бюджета), то в день Х без помощника не обойтись.

Координатор торжества обойдется дешевле, чем менеджер, который будет вести свадьбу от и до, и он – та самая фея, которая поправит платье, макияж и прическу невесте, проследит за таймингом мероприятия, не пустит обслуживающий персонал в зал в самый неподходящий момент… и сделает так, чтобы о возникших форс-мажорах жених и невеста даже не догадались. Родителей, родственников и подруг на эту роль брать не стоит – они пришли на свадьбу отдыхать, а не заниматься заботами молодых. И чтобы свадьба не стала для них неоплачиваемым рабочим днем, не стоит нагружать их большим количеством обязанностей.

Цена спокойствия и дружбы: от 10 000 рублей (координация свадебного дня).

Игнорировать профессионалов

Двоюродная сестра из Владивостока, возможно, самый коммуникабельный и компанейский человек на свете, но это не значит, что она может провести свадьбу. Ведущие, декораторы и организаторы – это люди, которые знают, когда расшевелить гостей, а когда стоит оставить в покое, подберут нужные слова, подчеркнут особенности площадки цветом и оформлением. Большое заблуждение – думать, что жених и невеста справятся своими силами и силами родных и сэкономят деньги. У тех, кто работает в свадебной индустрии давно, налажены контакты с поставщиками материалов и тканей, артистами, звукорежиссерами, техническими специалистами – это влияет на цену, качество и скорость услуг.

"Декор начинается с идеи, потом делается эскиз, который можно скорректировать с учетом бюджета: заменить более дорогие материалы на аналогичные, сильно не потеряв в качестве, предложить альтернативу, от чего-то отказаться. Пары вдохновляются картинками из интернета, но не всегда представляют, сколько денег за этими картинками стоит. Наша задача – понять то главное, что цепляет заказчика, определить сердце проекта: цвет, деталь, может быть, материал или цветок, – и играть вокруг него. Декор предполагает концепцию, все элементы которой связаны между собой, у нас в арсенале намного больше возможностей и материалов, – рассказывает основатель студии свадебного декора Ирина. – К тому же хороший декоратор дорожит репутацией: если приходит пара с небольшим бюджетом и показывает картинку с декором за миллион, мы постараемся взять какие-то цвета, элементы, стилистику, но никогда не будем делать свадьбу в голливудском стиле из дешевых материалов".

Мысль приехать на площадку пораньше, прихватив друзей и родственников, чтобы собрать арку, задник, фотозону и украсить гостевые столы – плохая: экономия денег сомнительна, а времени, сил и нервов уйдет много. К тому же не стоит недооценивать опыт – в свадьбе это залог успеха.

Цена комфорта: от 20000 рублей – оформление зала, от 30000 – ведущий.



Эксперименты с внешностью

Во-первых, не стоит планировать поход в салон красоты на день перед свадьбой. Чистки лица, пилинги, стрижка и окрашивание, солярий – все это может дать незапланированный результат. Со стрижкой нужно определиться до того, как невеста начала выбирать стилиста для свадебного дня. Уходовые процедуры для волос сделать за четыре-пять дней до торжества, чтобы не было эффекта грязной головы (он возникает, если переусердствовать с масками и бальзамами) и волосы легко укладывались. Солярий накануне – табу. Лучше казаться себе бледной, чем облазить или пугать гостей ожогами. В более оптимистичном сценарии от солярия останутся покраснения (реакция на ультрафиолетовые лучи).

Неприятным сюрпризом может оказаться сам свадебный образ: макияж и прическу нужно не просто обсудить со стилистом, но и сделать пробный вариант. "Стилист предлагает попробовать макияж и прическу не для того, чтобы заработать на вас две тысячи рублей сверху. Это ваш комфорт и спокойствие, это шанс подобрать образ, проработать его детально. Что немаловажно, посмотреть на реакцию кожи на косметику, – объясняет визажист и стилист Анастасия Загарнюк. – Мастер знакомится с особенностями кожи и волос, мы не спеша смотрим, пробуем и выбираем, чтобы в день свадьбы не было слез и метаний. Сборы невесты занимают три-четыре часа, и времени на пробу нет".

Хорошо, если при подготовке невесты рядом будет находиться только мастер и один-два близких человека – мама и лучшая подруга, которые будут поддержкой. "Если честно, это их святая обязанность – хвалить и восхищаться. Недостаточно восхищенный взгляд или любая корректировка могут повергнуть невесту в сомнения или хуже – в истерику, – добавляет Анастасия. – И чем больше теть, крестных, бабушек, подруг, тем больше они начинают советовать, встревать в процесс и указывать, что делать. Это сбивает и портит всем настроение".

При выборе стилиста нужно обратить внимание на портфолио и стоимость. Профессионал не может стоить две тысячи рублей: хорошая косметика, средства для волос и время, проведенное с невестой, стоят недешево. Но это гарантия того, что невеста будет сногсшибательна и в жизни, и на фото – на фотосессии и в первые часы банкета стилист сопровождает молодых, чтобы помочь с платьем, фатой, макияжем и прической.

Цена красоты: от семи тысяч рублей (с репетицией образа).

Выпить "для настроения и разрядки"

Алкоголь вреден, но если отказаться от него совсем не получается, то нужно хотя бы употреблять его с умом. Во-первых, не стоит выпивать накануне: мальчишники и девичники за день до свадьбы хороши только в кино. Прощаться с холостой жизнью лучше за две недели до торжества. Бурный праздник на следующий день оборачивается обезвоженной кожей и слизистыми из-за алкоголя, тяжелой головой, вялостью, сонливостью, несвежим цветом лица. Спиртное на сборах невесты, выкупе, прогулке после загса лучше лишь пригубить, а на самом торжестве сначала хорошо поесть.

"Свадьба предполагает соблюдение определенного этикета, и это касается не только традиций, но и поведения жениха и невесты. На невесте лежит колоссальная ответственность, но и жениху нельзя расслабляться. Молодые волнуются, им нужно уделить внимание гостям, они всегда под прицелом фотографа, – напоминает организатор и режиссер мероприятий Татьяна Залужная. – Иногда алкоголь развязывает язык, молодые начинают вспоминать, как им кажется, какие-то смешные случаи и рассказывать публично то, что лучше бы сохранить для двоих. Стоит немного переборщить, и недалеко до ссор и выяснений отношений". Кроме того, алкоголь не помощник, когда нужно достойно и стойко продержаться на ногах с утра до вечера. И если гостям позволительно "устать", то молодым необходимо держаться до самого конца.

Цена ясной головы: бесплатно.

Шутки на регистрации

Официальная регистрация брака – ответственная церемония, где неуместен юмор. На традиционный вопрос: "Готовы ли вы взять в жены...?" – регистратор должен услышать односложное "да". Юмор в такие моменты не просто неуместен, но и категорически запрещен. "Этот вопрос задается регистратором не из любопытства. Регистратор исполняет закон, он обязан удостовериться, что брак заключается добровольно и по обоюдному согласию, что он не нарушит закона, расписав людей, – поясняет экс-регистратор Ирина Кузьмина. – После ответа "нет", даже сказанного в шутку, сотрудник должен прекратить церемонию, в противном случае он нарушает закон. Регистратор стоит не для красоты церемонии, а для этого, самого важного во всей церемонии, вопроса. И он берет на себя ответственность, поэтому никаких шуток быть не должно".

Когда речь идет о постановочной выездной регистрации (и штампы в паспорте стоят), строгих ограничений нет, однако, признается бывшая регистратор, здесь тоже нужно иметь чувство такта: церемонию можно сделать неформальной, свободной, какой угодно, но слова "нет" там быть не должно. "Первая реакция на него все равно будет негативная. Людей это, хоть на мгновение, но обескуражит. Осадок будет. Когда я начала вести такие неофициальные церемонии, все равно предупреждала своих молодых, чтобы никаких шуток, иначе прекращу церемонию. Все серьезнее, чем кажется, ведь в этот момент меняется судьба".



Цена нового статуса: госпошлина (350 рублей), неофициальная выездная регистрация – от десяти тысяч рублей.

Как в кино, как у людей и все лучшее сразу

Фото: depositphotos/ ArturVerkhovetskiy

Лучшее, что могут сделать молодожены, – пойти на поводу у своих фантазий. Худшее – пытаться воплотить их все. Следовать свадебным традициям стоит, если они действительно важны для обоих, а не потому, что "так принято". Начиная планировать свадебный день, нужно понимать, что там точно должно быть помимо обязательной регистрации. Хочется выкуп с каверзными вопросами для жениха – делаем. На выкупе настаивает тетя – думаем. "Некоторые свадебные традиции уходят, – делится опытом ведущая Валентина Кулакова, – молодые отказываются от выкупов в узких подъездах старых домов, и я их понимаю: бедные родные и друзья ютятся, фотограф вздыхает от нехватки света, тетушки и подруги пытаются бодриться, а жених мысленно пересчитывает деньги и мечтает, чтобы эта пытка скорее закончилась. Семейный очаг на банкетах можно встретить часто, а вот надевание на новоиспеченную жену платка вместо фаты – нет".

При этом стоит учитывать, что перенасыщать свадебный день активными событиями и ритуалами тоже не стоит: колесить несколько часов по городу весело только молодоженам, но никак не гостям, а на самом банкете необходимы танцевальные паузы, время для еды и общения. А жениха и невесту не стоит заставлять делать то, чего они не хотят: это чревато испорченным настроением главных действующих лиц.

Встречи хлебом-солью, откусывание каравая, "поборы" на будущих детей и кусок торта, бросание букета и подвязки, танец молодых, конкурсы, дети, несущие шлейф, прогулочная съемка между ЗАГСом и банкетом, театрализованная выездная регистрация, шоу-программа – на своей свадьбе вы вольны делать то, что считаете нужным. И не делать то, в чем вы не видите смысла. Слепое копирование и исконно русских, и западных традиций не принесет удовлетворения от праздника. "Выездная регистрация, безусловно, очень красива. Но вымученные клятвы, особенно читаемые с листа, выглядят нелепо. Папа, ведущий невесту к жениху и регистратору, в оригинале вообще-то сопровождает ее к алтарю и пастырю, отсюда все эти клятвы, – поясняет Залужная. – Жених и невеста слушают проповедь, а потом произносят клятвы перед богом. Ничего не имею против, но наши молодые стоят не перед пастырем, дают обеты не перед богом, а перед пластмассовой стойкой и аркой с искусственными цветами, перед актером или актрисой – все это натянуто и несерьезно. Да и картинку из кино не всегда получается воплотить: там же не показывают, как каблуки невесты утопают в песке или земле, если церемония на природе?"

Еще одна тенденция – одевать подруг невесты в одинаковые платья. Навеянная романтическими комедиями мода кажется отличной идеей до тех пор, пока одна из таких подруг – не вы. Кому-то может не подойти фасон платья, кому-то – цвет, кто-то будет недоволен тканью, а кто-то – самим фактом "быть, как все". Одинаковые платья подруг не несут никакой смысловой нагрузки, однако превращают близких людей в фон и массовку для торжества. К тому же платья предполагают дополнительные расходы, а покупать или шить вещь на один раз готовы не все. Капризным невестам с обостренным чувством прекрасного стоит подумать о нескольких оттенках платьев, которые можно рекомендовать подругам, чтобы выдержать цветовую гамму торжества.

Цена традиций: до бесконечности.

Кое-что еще

Топ роковых ошибок молодых пополняет идея отпраздновать свадьбу в один день с другом или подругой. Даже если кажется, что львиная доля гостей общие и вы познакомились в один день, не стоит так делать. В некоторых свадебных салонах двух невест-подруг даже не записывают одновременно на примерку. "Невеста должна быть одна! Мы уже видели столько слез, столько косых взглядов и уловок, чтобы купить платье, которое понравилось обеим, что становится страшно, – вспоминает консультант свадебного салона в Басманном районе Москвы. – Внимание на свадьбе ни с кем не надо делить, это все же очень интимное событие. И стоит насладиться этим днем самой и только самой!"

И, наконец, чтобы превратить свадьбу в ад, нужно переживать о каждой мелочи. Громко выражать недовольство официантами, комментировать слова ведущего, выяснять отношения на людях, расстраиваться, если что-то пошло не так, и пытаться соблюсти все правила торжеств (которых на самом деле нет). Идеальная свадьба – это не свадьба без сучка без задоринки, а праздник, где очень многое зависит от настроя жениха и невесты. Их "работа" – отдыхать в этот день, отпустить ситуацию и не переживать, даже если кажется, что все усилия пошли коту под хвост.