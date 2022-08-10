Диетолог перечислила признаки опасного арбуза

Август традиционно считается началом сезона арбузов. Это не только лакомство, но и богатый витаминами, а также микро- и макроэлементами продукт. Однако в некоторых случаях его употребление может спровоцировать отравление. Рассказываем, как выбрать самый безопасный и вкусный арбуз.



Безопасный арбуз

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Предельно допустимая концентрация нитратов в арбузах составляет 60 миллиграммов на килограмм продукта. Превышение этого порога может приводить к отравлению, рассказала Москве 24 врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Есть ряд признаков, которые косвенно способны указывать на избыток нитратов, отметила специалист.





Марина Макиша врач-диетолог Не выбирайте в начале сезона слишком крупные арбузы, это может свидетельствовать о том, что при выращивании использовали чрезмерное количество удобрений. Оптимальным можно считать арбуз от 5 до 7 килограммов.

Как правило, в недозревших бахчевых, овощах и фруктах концентрация нитратов выше. В связи с этим диетолог посоветовала обращать внимание на хвостик, земляное пятно и полосы на арбузе.

"Хвостик должен быть желтым и сухим. Если он зеленый, значит, арбуз не дозрел. Также у недозрелого арбуза будет бледное земляное пятно на кожуре. Лучше выбирайте арбуз с желтым пятном и контрастными полосами", – уточнила Марина Макиша.

В то же время, по словам эксперта, рядовой покупатель не сможет самостоятельно достоверно определить, превышено ли в арбузе предельно допустимое содержание нитратов или нет. Бытовые тестеры и полоски-индикаторы малоэффективны для этих целей, считает эксперт. Поэтому она рекомендует брать арбузы только в специализированных точках, где Роспотребнадзор проверил продукцию на безопасность в лаборатории.



Бахчевые развалы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве в августе открылись свыше 200 точек продажи арбузов. На городских прилавках представлены бахчевые из Астрахани, Волгограда, Ростова и Узбекистана. Цены за один килограмм продукта варьируются в пределах 45–50 рублей.

В столичном управлении Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют покупать арбузы в проверенных местах. В частности, на специализированных бахчевых развалах, ярмарках выходного дня и магазинах.





из сообщения управления Роспотребнадзора по Москве В санкционированных местах потребителю в наглядной и доступной форме должна быть доведена информация о товаре: наименование, дата сбора урожая, товаропроизводитель, цена. Потребитель вправе запросить документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции (декларацию о соответствии).

В ведомстве посоветовали не покупать арбузы у случайных лиц и на стихийных рынках. В таких местах они, как правило, продаются без подтверждающих качество и происхождение документов. Также c этой продукцией не проводятся лабораторные исследования на безопасность.



В прошлом сезоне столичное управление Роспотребнадзора исследовало по санитарно-химическим показателям 175 образцов бахчевых культур. В 13 из них выявили повышенное содержание нитратов. В результате из оборота изъяли некачественную продукцию на 540 килограммов. Отмечается, что бахчевые, не подходящие под санитарные требования, обнаружили преимущественно в несанкционированных точках продаж.



Правила хранения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Арбуз легко может стать источником кишечных инфекций, если его неправильно хранить и употреблять, напомнила врач-диетолог Марина Макиша.





Марина Макиша врач-диетолог Чаще всего опасность представляют частицы грязи, которые собираются на кожуре арбуза и грозят банальным пищевым отравлением. Именно по этой причине не стоит покупать арбузы вблизи дорог, они собирают всю пыль от проезжающих машин.

Также эксперт рекомендовала перед едой обязательно промывать арбуз под теплой водой, можно с мылом. Кроме того, не стоит забывать и про руки.

Арбуз – довольно скоропортящийся продукт, поэтому его лучше не покупать в разрезанном виде, отметила Марина Макиша. "Арбуз хранится 48 часов в холодильнике. После еды сразу убирайте его в холодильник и накрывайте пищевой пленкой", – заключила она.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова посоветовала ни в коем случае не употреблять ранние арбузы аллергикам, детям и людям со сниженным иммунитетом. По ее словам, для ускорения созревания таких плодов могут применяться нитраты.

