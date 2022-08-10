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Диетолог перечислила признаки опасного арбуза

Ягода с большой дороги. Названы признаки опасного арбуза
обществоеда

Август традиционно считается началом сезона арбузов. Это не только лакомство, но и богатый витаминами, а также микро- и макроэлементами продукт. Однако в некоторых случаях его употребление может спровоцировать отравление. Рассказываем, как выбрать самый безопасный и вкусный арбуз.

Безопасный арбуз

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Предельно допустимая концентрация нитратов в арбузах составляет 60 миллиграммов на килограмм продукта. Превышение этого порога может приводить к отравлению, рассказала Москве 24 врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Есть ряд признаков, которые косвенно способны указывать на избыток нитратов, отметила специалист.

Не выбирайте в начале сезона слишком крупные арбузы, это может свидетельствовать о том, что при выращивании использовали чрезмерное количество удобрений. Оптимальным можно считать арбуз от 5 до 7 килограммов.
Марина Макиша
врач-диетолог

Как правило, в недозревших бахчевых, овощах и фруктах концентрация нитратов выше. В связи с этим диетолог посоветовала обращать внимание на хвостик, земляное пятно и полосы на арбузе.

"Хвостик должен быть желтым и сухим. Если он зеленый, значит, арбуз не дозрел. Также у недозрелого арбуза будет бледное земляное пятно на кожуре. Лучше выбирайте арбуз с желтым пятном и контрастными полосами", – уточнила Марина Макиша.

В то же время, по словам эксперта, рядовой покупатель не сможет самостоятельно достоверно определить, превышено ли в арбузе предельно допустимое содержание нитратов или нет. Бытовые тестеры и полоски-индикаторы малоэффективны для этих целей, считает эксперт. Поэтому она рекомендует брать арбузы только в специализированных точках, где Роспотребнадзор проверил продукцию на безопасность в лаборатории.

Бахчевые развалы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве в августе открылись свыше 200 точек продажи арбузов. На городских прилавках представлены бахчевые из Астрахани, Волгограда, Ростова и Узбекистана. Цены за один килограмм продукта варьируются в пределах 45–50 рублей.

В столичном управлении Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют покупать арбузы в проверенных местах. В частности, на специализированных бахчевых развалах, ярмарках выходного дня и магазинах.

В санкционированных местах потребителю в наглядной и доступной форме должна быть доведена информация о товаре: наименование, дата сбора урожая, товаропроизводитель, цена. Потребитель вправе запросить документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции (декларацию о соответствии).
из сообщения управления Роспотребнадзора по Москве

В ведомстве посоветовали не покупать арбузы у случайных лиц и на стихийных рынках. В таких местах они, как правило, продаются без подтверждающих качество и происхождение документов. Также c этой продукцией не проводятся лабораторные исследования на безопасность.

В прошлом сезоне столичное управление Роспотребнадзора исследовало по санитарно-химическим показателям 175 образцов бахчевых культур. В 13 из них выявили повышенное содержание нитратов. В результате из оборота изъяли некачественную продукцию на 540 килограммов. Отмечается, что бахчевые, не подходящие под санитарные требования, обнаружили преимущественно в несанкционированных точках продаж.

Правила хранения

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Арбуз легко может стать источником кишечных инфекций, если его неправильно хранить и употреблять, напомнила врач-диетолог Марина Макиша.

Чаще всего опасность представляют частицы грязи, которые собираются на кожуре арбуза и грозят банальным пищевым отравлением. Именно по этой причине не стоит покупать арбузы вблизи дорог, они собирают всю пыль от проезжающих машин.
Марина Макиша
врач-диетолог

Также эксперт рекомендовала перед едой обязательно промывать арбуз под теплой водой, можно с мылом. Кроме того, не стоит забывать и про руки.

Арбуз – довольно скоропортящийся продукт, поэтому его лучше не покупать в разрезанном виде, отметила Марина Макиша. "Арбуз хранится 48 часов в холодильнике. После еды сразу убирайте его в холодильник и накрывайте пищевой пленкой", – заключила она.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова посоветовала ни в коем случае не употреблять ранние арбузы аллергикам, детям и людям со сниженным иммунитетом. По ее словам, для ускорения созревания таких плодов могут применяться нитраты.

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Носатов Иван

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