Диетолог перечислила признаки опасного арбуза

Август традиционно считается началом сезона арбузов. Это не только лакомство, но и богатый витаминами, а также микро- и макроэлементами продукт. Однако в некоторых случаях его употребление может спровоцировать отравление. Рассказываем, как выбрать самый безопасный и вкусный арбуз.
Безопасный арбуз
Предельно допустимая концентрация нитратов в арбузах составляет 60 миллиграммов на килограмм продукта. Превышение этого порога может приводить к отравлению, рассказала Москве 24 врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
Есть ряд признаков, которые косвенно способны указывать на избыток нитратов, отметила специалист.
Как правило, в недозревших бахчевых, овощах и фруктах концентрация нитратов выше. В связи с этим диетолог посоветовала обращать внимание на хвостик, земляное пятно и полосы на арбузе.
"Хвостик должен быть желтым и сухим. Если он зеленый, значит, арбуз не дозрел. Также у недозрелого арбуза будет бледное земляное пятно на кожуре. Лучше выбирайте арбуз с желтым пятном и контрастными полосами", – уточнила Марина Макиша.
В то же время, по словам эксперта, рядовой покупатель не сможет самостоятельно достоверно определить, превышено ли в арбузе предельно допустимое содержание нитратов или нет. Бытовые тестеры и полоски-индикаторы малоэффективны для этих целей, считает эксперт. Поэтому она рекомендует брать арбузы только в специализированных точках, где Роспотребнадзор проверил продукцию на безопасность в лаборатории.
Бахчевые развалы
В Москве в августе открылись свыше 200 точек продажи арбузов. На городских прилавках представлены бахчевые из Астрахани, Волгограда, Ростова и Узбекистана. Цены за один килограмм продукта варьируются в пределах 45–50 рублей.
В столичном управлении Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют покупать арбузы в проверенных местах. В частности, на специализированных бахчевых развалах, ярмарках выходного дня и магазинах.
В ведомстве посоветовали не покупать арбузы у случайных лиц и на стихийных рынках. В таких местах они, как правило, продаются без подтверждающих качество и происхождение документов. Также c этой продукцией не проводятся лабораторные исследования на безопасность.
Правила хранения
Арбуз легко может стать источником кишечных инфекций, если его неправильно хранить и употреблять, напомнила врач-диетолог Марина Макиша.
Также эксперт рекомендовала перед едой обязательно промывать арбуз под теплой водой, можно с мылом. Кроме того, не стоит забывать и про руки.
Арбуз – довольно скоропортящийся продукт, поэтому его лучше не покупать в разрезанном виде, отметила Марина Макиша. "Арбуз хранится 48 часов в холодильнике. После еды сразу убирайте его в холодильник и накрывайте пищевой пленкой", – заключила она.
Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова посоветовала ни в коем случае не употреблять ранние арбузы аллергикам, детям и людям со сниженным иммунитетом. По ее словам, для ускорения созревания таких плодов могут применяться нитраты.