Эксперт Симуран: техника "нулевого эпизода" поможет побороть сериальную зависимость

Просмотр сериала – это увлекательное занятие, которое сильно затягивает, однако чрезмерное погружение может негативно отразиться на отношениях с окружающими, бытовых задачах и даже карьере, рассказали психологи. О том, как не попасть в замкнутый круг, – в материале Москвы 24.
"Выжигает отношения"
В увлечении сериалами нет ничего плохого, если уметь контролировать потраченное на них время. По минутам и часам, проведенным за просмотром, можно понять, есть зависимость или нет, рассказала Москве 24 психолог, специалист по личностным психотипам Алиса Метелина.
Побег от реальности в сюжетные линии – это психологическая защита от боли, которая может возникать при потребности в эмоциях, поддержке или контакте, отметила эксперт.
"При просмотре зритель может ассоциировать себя с определенным персонажем, который ему нравится, и попробовать мысленно прожить будто бы другую жизнь. Ему удобнее и проще погрузиться в вымышленный мир, чем решать проблемы с членами семьи или на работе", – рассказала психолог.
Сериал также может вызвать зависимость из-за своего терапевтического эффекта – он снимает тревогу и напряжение: временно успокаивает боль и дает передышку, указала Метелина.
"Побег в сериальную реальность ухудшает качество жизни, потому что вместо решения насущных проблем, человек бездействует", – подчеркнула специалист.
В свою очередь, психолог-психотерапевт Владмира Симуран в беседе с Москвой 24 указала на такой феномен, как "нарративная кома", когда реальная жизнь начинает восприниматься как рекламная пауза между эпизодами.
Есть и другая крайность, когда зависимый от сериалов перестает быть пассивным зрителем и начинает инсценировать реальность. Например, может спровоцировать скандал ради драмы в отношениях или совершить необдуманные поступки ради того самого "поворота сюжета", отметила Симуран.
По словам эксперта, зависимость от сериала может отразиться на отношениях с партнером и окружающими из-за так называемой "сравнительной девальвации реальности" или "синдрома импортированного идеала" – когда экранный образ перестает быть просто вымыслом, а становится внутренним мерилом, которым человек оценивает реальных людей вокруг.
"Этот диссонанс буквально выжигает отношения: живые люди неизбежно проигрывают "идеальным" персонажам, потому что они неудобные, непредсказуемые, с неприятным запахом изо рта по утрам. А персонаж всегда в пользу зрителя: его недостатки – это сюжетно оправданные "изюминки", – рассказала эксперт.
При этом сериальная зависимость может разрушить и профессиональную жизнь.
Кроме того, подобное систематическое времяпрепровождение может обернуться фрагментацией автобиографической памяти, когда сюжетные перипетии запомнились лучше, чем события из собственной жизни, добавила Симуран.
"В итоге к 40–50 годам человек смотрит назад и видит не свои воспоминания, а мешанину из клиффхэнгеров. Это экзистенциальный ужас – понимать, что твоя жизнь была зрительским залом для чужих историй", – отметила специалист.
Эксперт указала, что у детей зависимость от сериала развивается еще жестче – ребенок теряет способность к спонтанному выполнению действий, например, игре. Кроме того, из-за возможности отказаться от чего-то скучного – переключить серию – у него не формируется нейронная связка "усилие-награда".
"Такой ребенок в школе, столкнувшись со сложной задачей, не будет в нее вгрызаться", – заключила психолог
Снять свой сериал
С точки зрения нейробиологии, сериалы работают за счет дофаминовых систем (вознаграждение). В норме дофамин должен выделяться не на награду, а на предвкушение и на преодоление препятствия к награде, рассказала психолог-психотерапевт Владмира Симуран.
В сериале же за счет сюжетных поворотов и резких обрывов повествования мозг фиксирует разрыв между ожидаемым и реальным. Дофаминовая система получает сигнал о необходимости исправить неопределенность, и человек ради получения удовольствия выбирает включить следующую серию.
Психотерапевт порекомендовала начать борьбу с зависимостью от сериалов с техники "нулевого эпизода", которая основывается не на полном запрете, а на осознанности. Например, медленно посмотреть только заставку, вслушиваясь в звуки, чтобы разорвать цикл автоматизма, и только потом включить сам сериал.
Затем стоит попробовать создать экранизацию собственной жизни. Можно начать писать сценарий дня с закадровым голосом. Если речь идет о ребенке, то его проще отвлечь от сериала с помощью игрушек, добавила Симуран.
В момент совместного просмотра в кульминации можно поставить на паузу и спросить малыша: "А что бы ты сделал сейчас иначе? Убежал бы или спрятался?". Если ребенок не может ответить, то стоит перенести плоский экран в объемное физическое пространство, проиграв сцену в игрушках. Это развивает воображение и вовлекает в активное творческое действие, добавила психотерапевт.
Психолог, специалист по личностным психотипам Алиса Метелина также порекомендовала ограничить количество серий или время просмотра с помощью будильника. Можно попробовать отвлечь мозг на физическое действие: прогулку, занятие спортом или бытовые дела. Кроме того, вместо фонового сериального шума стоит ввести в привычку прослушивание музыки, а вместо расслабления перед сном – книгу.