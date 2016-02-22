Фото: m24.ru/Игорь Иванко/DESC]

Автобусную остановку "Улица Барышиха" на северо-западе столицы переименуют с 23 февраля, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Остановка по улице Барышиха в обоих направлениях для маршрутов автобуса №№ 210, 252, 837 получит название "Улица Барышиха, 12".

Напомним, до конца этого года 350 остановок общественного транспорта получат электронные табло. Их вмонтируют в навигационные пилоны, где также разместят информацию о маршрутах и карту местности.

Сейчас в столице есть около 500 информационных электронных табло, а также пять павильонов нового формата с навигационными пилонами. В настоящее время там идут наладочные работы, которые завершатся в ближайшее время.