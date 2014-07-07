Скачать на дорожку: полезные сервисы для водителей и пешеходов

Московские власти запустили SMS-сервис для общения водителей на дороге. О полезных приложениях для водителей и пассажиров общественного транспорта - в материале M24.ru.

Сервисы для водителей



Трафик

Недавно в Москве начали создавать собственную систему Traffic message channel (TMC - "канал автодорожных сообщений") - оповещения о пробках и чрезвычайных ситуациях на дорогах с помощью радиосигнала. Система будет передавать информацию на встроенные навигаторы москвичей, используя не мобильный интернет, а УКВ и ОВЧ диапазоны. Предполагается, что Traffic message channel будет внедрен в штатные навигаторы как минимум четырех автопроизводителей.

Водители смогут узнавать о пробках без подключения к интернету

Предполагается, что TMC оснастят не менее пяти моделей машин - от 2013 года и новее, - собираемых на территории России. По словам экспертов, сейчас штатные навигаторы устанавливают на своих автомобилях Nissan, Toyota, Volkswagen и "АвтоВАЗ".

Ожидается, что система будет создана к 2017 году. Драйв-тесты радиоканала о пробках начнутся уже осенью, а до конца года услуга, возможно, уже будет доступна автомобилистам.

Сейчас самым популярным сервисом с информацией о дорожных затруднениях являются Яндекс.Пробки. Данные здесь обновляется раз в 4 минуты. Этот сервис поможет выбрать оптимальный маршрут, особенно в часы пик. Приложение содержит не только карту Москвы, но и 250 других российских и зарубежных городов. Сервис получает данные о загруженности дорог с мобильных телефонов пользователей, отслеживая движения автомобилей по GPS. Информация об авариях и ремонтах дорог поступают "Яндексу" также от автомобилистов.

Конкуренцию проекту "Яндекс.Пробки" в ближайшем времени может составить Единый транспортный портал с информацией о пробках, ДТП и ремонтных работах, который запускает столичная мэрия. На базе портала может быть выпущено мобильное приложение. Пользователям будут предлагаться альтернативные маршруты общественного транспорта.

"Утро": В Москве появится Единый транспортный портал

В отличие от "Яндекса", в оценке загруженности дорог мэрия будет полагаться на считывающие трафик датчики, которыми уже оборудованы Садовое и Третье транспортное кольца, МКАД, Можайское, Волоколамское, Ленинградское, Ярославское шоссе и другие вылетные магистрали. Сейчас установлено более 6,7 тысяч датчиков движения. Кроме того, за дорожной ситуацией в городе следит более 2 тысяч камер видеонаблюдения. Сейчас вся эта информация стекается в ситуационный центр организации дорожного движения.

Обмен сообщениями

В прошлом году департамент информационных технологий Москвы разработал мобильное приложение для автомобилистов "Транспорт Москвы" . С помощью сервиса можно отправлять бесплатные сообщения владельцам авто, зная только их регистрационный номер. Это очень пригодится, например, если чужая припаркованная машина заблокировала вам выезд, а ее владельца поблизости нет. Для того чтобы воспользоваться этой функцией, нужно ввести госномер своего автомобиля, создать сообщение и указать номер автомобиля получателя. Правда, чтобы сообщение дошло, получатель тоже должен быть зарегистрирован в приложении.

Кроме того, приложение позволяет воспользоваться интерактивной картой, где можно быстро найти расположение перехватывающих и платных парковок, адреса штрафстоянок, маршруты мобильных комплексов фиксации нарушений и так далее.

Также с помощью приложения можно уточнить информацию о штрафах ГИБДД и эвакуации автомобиля. Например, чтобы узнать о своих штрафах, нужно ввести серию и номер свидетельства о регистрации автомобиля, либо серию и номер водительского удостоверения, а для поиска эвакуированного автомобиля достаточно его номера.

Приложение предоставляет справочную информацию для автолюбителей и пешеходов, которая может понадобиться в дороге: ПДД, информация о штрафах и нарушениях, телефоны экстренных служб и прочее.

"Утро": Ведущие "Москвы FM" - о публикации фотоархива нарушений ПДД



Доступ к фотоархиву нарушений

В тестовом режиме сейчас работает городской портал "Автокод", который позволяет автомобилистам перепроверить записи комплексов фотовидеофиксации нарушений. Сейчас здесь размещены несколько миллионов фотографий с камер фотовидеофиксации - архив нарушений с 2011 года. База фотографий будет постоянно пополняться.

Чтобы получить доступ к архиву, нужно знать госномер машины, номер водительских прав владельца, а также свидетельства о регистрации авто.

Дополнительно на сайте "Автокод" можно посмотреть информацию о нарушении - дату и время, место, статью КоАП, а также дату и номер постановления о штрафе и сумму долга. Пользователь также сможет автоматически сформировать квитанцию для оплаты штрафа. В скором времени на "Автокод" планируется добавить возможность электронной оплаты штрафов, без необходимости заходить на московский портал госуслуг.

Тест на знание ПДД

А сдать экзамен на знание правил дорожного движения онлайн можно на портале avto-russia.ru. Здесь человек, который готовится стать водителем, может пройти реальный тест из 20 официальных вопросов в реальных временных рамках - 20 минут.

Бортовой журнал онлайн

Кроме того, существует удобный бесплатный сервис онлайн-регистрации движения автомобиля Car-Online, представляющий собой своего рода онлайн-бортовой журнал. На странице в реальном времени отображаются маршруты, скорость движения, время и место стоянок и множество других событий. Для того чтобы подключиться к системе, нужно установить GSM-автопейджер MS-PGSM.

Оплата парковки

Оплатить парковку в центре Москвы позволяет мобильное приложение "Парковки Москвы". С помощью него можно в режиме реального времени найти ближайшее место для стоянки в городе, а также пополнить личный парковочный счет банковской картой, СМС или скретч-картой, просмотреть историю оплаты парковки и проверить, есть ли неоплаченные штрафы за нарушение правил парковки.

Какими способами можно оплатить парковку

Кроме того, сервис помогает в поиске машины на штрафстоянке и оплате штрафов за нарушение правил парковки. С помощью приложения также можно приобрести месячный или годовой парковочный абонемент.

Для автопутешественников

Сервис BlaBlaCar помогает водителям найти попутчиков, а пассажирам сократить расходы на поездку. Чтобы воспользоваться им, нужно указать города отправления и прибытия и дату. После этого вы увидите список водителей, которые предлагают поездки по этому маршруту, и сможете выбрать подходящий вариант. Далее вы связываетесь с водителем и уточняете детали будущего путешествия. Водители, которые хотят взять в поездку попутчиков, также указывают свои маршруты, дату и время отправления и стоимость места для пассажира. Существует также и мобильное приложение BlaBlaCar для Android и Apple iOS.

Узнать о качестве дорог, по которым предстоит ехать, можно с помощью приложения "Дороги России". Пользователям доступна спутниковая карта, дороги на которой окрашены в разные цвета участки трасс с хорошим качеством отмечены на карте зеленым цветом, удовлетворительные участки обозначены желтым, неудовлетворительные – красным, а плохие – темно-красным. С помощью приложения можно не только просматривать карту качества дорог, но и вносить вклад в ее формирование. Пока приложение запущено, данные о дорожном покрытии собираются автоматически.



Фото: mos.ru

Для автопутешествий по странам Европы разработано приложение "Платные дороги". Здесь представлена информация о платных дорогах всех стран Европы, а также о местных правилах вождения. Кроме того, пользователям доступны телефоны экстренных служб.

Топливо и заправки

Мобильное приложение "Multi Топливо" предлагает автомобилистам ежедневно обновляемую базу АЗС с ценами на бензин, дизельное топливо и газ. Приложение показывает ближайшие и наиболее выгодные по цене автозаправки. Кроме того, любой зарегистрированный пользователь может участвовать в мониторинге цен на топливо, добавлять новые АЗС или сообщать об изменениях данных об АЗС, а также оставлять комментарии о качестве обслуживания на автозаправках.

А проконтролировать расход топлива поможет другое приложение - "Топливомер".

Сервисы для пассажиров общественного транспорта



В ближайшее время Мосгортранс планирует открыть колл-центр, позвонив в который, москвичи смогут сообщать о проблемах транспорта и делиться своим мнением. Колл-центр будет работать круглосуточно, 7 дней в неделю.

Обратившись к операторам, жители Москвы смогут получить техническую поддержку, сообщить о проблеме и даже заказать билеты на транспорт. Своя горячая линия, открывшаяся, в 2010 году, есть у московского метро - 8 (499) 787-25-86.

Помимо этого, в столице проходит бета-тестирование сервис для отслеживания автобусов, троллейбусов и трамваев в режиме реального времени. Приложение "EТранспорт" информирует о времени их прибытия на остановку. "ЕТранспорт" уже работает в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

"Вечер с Алексеем Вершининым": В Москве вышло приложение "ЕТранспорт"

Также в тестовом режиме работает аналогичное мобильное приложение, созданное правительством Москвы. Оно будет доступно в конце второго квартала 2014 года. В частности, жители города смогут рассчитать время маршрута на наземном транспорте с учетом пробок и расписания автобусов, троллейбусов и трамваев. Мобильное приложение позволит увидеть, через сколько минут придет автобус, а также узнать стоимость по всему маршруту. Сервис подскажет сразу несколько вариантов, пассажиры смогут выбрать самый быстрый и дешевый.

Кроме того, разработан транспортный "будильник" - он позволит настроить оповещение о приближающемся автобусе. "Будильник" может напомнить о прибытии транспорта как за 5 минут, чтобы пассажир смог, к примеру, отойти в магазин, так и за час.

У пользователей будет возможность проложить маршрут не только на наземном транспорте, но и с учетом проезда на метро и возможностью бросить машину на перехватывающих парковках. Кроме того, в приложении будет функция прокладки маршрута с возможностью выбора низкопольного транспорта - для удобства пассажиров с ограниченными возможностями.