В столице будут вручать награду "Заслуженный учитель Москвы"

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В столице появилась новая награда – "Заслуженный учитель Москвы", сообщил на пресс-конференции в четверг глава департамента образования Исаак Калина.

По его словам, звание вводится по инициативе Сергея Собянина. "Мы надеемся наградить первых учителей на педсовете в августе 2014 года", - добавил Калина.

Отметим, что ранее существовало только звание "Заслуженный учитель Российской Федерации", которое сопровождалось нагрудным знаком.

Присваивается оно, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала преподавательской деятельности и при наличии отраслевой награды (почетного знака, отраслевого звания или медали Ушинского).