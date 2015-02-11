Столичным родителям расскажут, как защитить детей от гриппа

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На общегородском онлайн-собрании 11 февраля московским родителям расскажут о том, как не заболеть в сезон простуд и защитить своих детей, сообщает пресс-служба департамента образования.

Принять участие в мероприятии, которое начнется в 19.00, сможет каждый родитель. Для этого нужно будет пройти по ссылке. Онлайн-собрания будут транслироваться на сайте департамента образования и сопровождаться сурдопереводом.

Как защититься от гриппа, расскажет руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. Помимо этого, представители МосГИК дадут советы по выбору питьевой воды.

Кроме того, после этого лауреат Премии Президента РФ Елена Кочемасова прочтет лекцию "Как легко и с удовольствием помочь ребенку в дошкольном возрасте стать успешным сейчас и в будущем". Родители узнают, где и какие занятия для школьников проходят в рамках проекта "Урок в музее", а также какие лекции и мастер-классы состоятся в рамках акции "Университетские субботы".

"Мосгорсправка": Как провести профилактику гриппа и ОРВИ

Все желающие могут задавать вопросы в режиме онлайн, а также предлагать темы для обсуждения, которые можно направлять по электронной почте: mjasnikowana@yandex.ru.

Отметим, с начала февраля число заболевших простудой в столице выросло примерно на треть. Тем не менее, школы и детские сады пока работают в штатном режиме. Карантин не вводится. Врачи рекомендуют при первых признаках недомогания обращаться в поликлинику. Главный инфекционист Москвы призвал граждан при ОРВИ соблюдать постельный режим.

Напомним, для профилактики простуды и гриппа необходимо придерживаться нескольких простых правил. Прежде всего, нужно соблюдать здоровый образ жизни: делать зарядку, проводить холодные обтирания, больше ходить пешком.

Кроме того, лучше отказаться от фаст-фуда и включить в рацион продукты, содержащие все необходимые витамины и микроэлементы. Нужно обязательно есть свежие овощи и фрукты, рыбу и злаки. Также в поликлинике можно сделать прививку от гриппа. Отметим, что вакцина разрабатывается только против вирусов гриппа и не будет эффективна против других вирусов, вызывающих ОРВИ.