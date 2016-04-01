Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

01 апреля 2016, 12:06

Столичной Высшей школе сценических искусств запретили прием студентов

образование Рособрнадзор прием студентов госаккредитация

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Рособрнадзор запретил прием студентов в столичную Высшую школу сценических искусств. Такая мера принята из-за невыполнения предписаний ведомства, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Кроме того, ведомство приостановило действие госаккредитации в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Полностью лицензии лишились еще два вуза – Томский экономико-юридический институт и Приамурский институт агроэкономики и бизнеса.

Аннулирование лицензии означает, что вуз обязан прекратить образовательную деятельность и перевести студентов с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости).

Лишние государственной аккредитации не запрещает вузу продолжать обучение студентов, но не дает права выдавать государственные дипломы – их заменяют документы об образовании и квалификации образца, принятого в вузе. Кроме того, не имеющий государственной аккредитации вуз не может давать студентам отсрочку от армии. Если у вуза отняли госаккредитацию, он обязан предложить студентам перевод в аккредитованные высшие учебные заведения.

Запрет на прием абитуриентов не налагает других ограничений на образовательную деятельность.

Ссылки по теме

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать