Столичной Высшей школе сценических искусств запретили прием студентов

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Рособрнадзор запретил прием студентов в столичную Высшую школу сценических искусств. Такая мера принята из-за невыполнения предписаний ведомства, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Кроме того, ведомство приостановило действие госаккредитации в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Полностью лицензии лишились еще два вуза – Томский экономико-юридический институт и Приамурский институт агроэкономики и бизнеса.

Аннулирование лицензии означает, что вуз обязан прекратить образовательную деятельность и перевести студентов с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости).

Лишние государственной аккредитации не запрещает вузу продолжать обучение студентов, но не дает права выдавать государственные дипломы – их заменяют документы об образовании и квалификации образца, принятого в вузе. Кроме того, не имеющий государственной аккредитации вуз не может давать студентам отсрочку от армии. Если у вуза отняли госаккредитацию, он обязан предложить студентам перевод в аккредитованные высшие учебные заведения.

Запрет на прием абитуриентов не налагает других ограничений на образовательную деятельность.