"Вечная любовь" Натальи Белохвостиковой: Песня длиною в жизнь

"Нераскрытые тайны": Наталья Белохвостикова - вечная любовь

Наталья Белохвостикова – народная артистка РСФСР, самый молодой лауреат сразу двух Государственных премий за всю историю нашего кино. Ее роли женственных и неповторимо нежных героинь находили отклики в сердцах миллионов поклонников.

Однако ее реальная, неэкранная жизнь, похожая снаружи на бесконечное счастье, внутри полна тяжелых потерь и душевных драм. Но почему же никто и никогда не слышал ее жалоб, не видел страданий и слез? Земной путь Натальи Белохвостиковой переполнен безумными странными совпадениями, мистическими историями и непостижимыми встречами, которые меняли ее судьбу резко и кардинально.

"Вечная любовь" - песня длинною в жизнь. Как судьбу актрисы превратили в величайшую песню? Главная встреча в жизни актрисы Белохвостиковой. Как любовь спасала ее и позволяла встать с колен? Война за жизнь близких. Откуда в этой женщине столько сил? Семейная драма как незаживающая рана. И долгожданное маленькое чудо в семье актрисы - в специальном материале телеканала "Москва Доверие".

Парижские ночи

Париж. 1980 год. Съемки военно-исторической драмы "Тегеран-43". Противостояние спецслужб СССР и Германии. Шпионские страсти с погонями, драками. И все это в бешеном темпе без сна и перерыва. И, конечно, любовь. Любовь главных героев: русской переводчицы-эмигрантки и советского разведчика.

Прямо в процессе съемок композитор Жорж Гарваренц пытается написать главную музыкальную тему к фильму. У него не выходит. Он курит, психует, не спит ночами. Режиссер картины Наумов пытается его успокоить.

"Я все время учил Гарваренца. Не учил Гарваренца, а как бы подсказывал ему, что давай так, ничего не понимая в этом деле. Он говорил: "Ты знаешь, ты мне так надоел. Уйди отсюда". Я говорю: "Как уйди?" Он говорит: "Где Наташа?" Я говорю: "Ну вот она там находится, сидит". Он говорит: "Ну знаешь, тогда у меня к тебе такая просьба: вот я когда на нее сморю, мне пишется, пишется, я сразу получаю мелодию. В глаза ей смотрю". Я говорю: "Так что сделать-то?" Он говорит: "Уходи и позови Наташу", - вспоминает Владимир Наумов.

Наташа прибежит среди ночи и просидит наедине с композитором пять часов. На ее глазах будет рождаться мелодия, которая станет не просто саундтреком к фильму, но и главной темой всей ее жизни.

"Он писал для нее. Потому что он действительно для нее писал, с нее. Вот так, знаете, как художник, с нее. Вот так он с нее написал. Это она", - утверждает Владимир Наумов. Когда Наталья услышит песню "Вечная любовь", слезы сами покатятся из ее глаз. Она поймет: это вся она.

Фото: ТАСС/Николай Малышев



"Знаете, бывает вот в жизни у человека много эмоциональных всяких всплесков, восприятий, ощущений. Вот это было то, что меня действительно опрокинуло. Меня просто внутри все перекорежило, перевернуло и осталось так навсегда", - говорит Наталья Белохвостикова.

Именно в эти секунды осенью 1980 года в Париже Белохвостикова глубоко ощутит щемящее чувство потерь, которое ей еще предстоит пережить в будущем.

"То есть вот эта песня у меня все равно созвучна этой боли, созвучна этому страданию. Где-то какой-то вот… Это что-то очень много в этой песне. Для меня. Это какая-то такая очень эмоциональная, очень трагическая история любви", - объясняет Белохвостикова.

Теплая июльская ночь 1951 года. Жена дипломата Николая Дмитриевича Белохвостикова срочно доставлена в центральный роддом столицы. Ровно в три часа ночи в семье Белохвостиковых на свет появляется дочка Наташа.

В момент первого крика новорожденной девочки под окнами центрального роддома проходит молодой человек 23 лет - ассистент режиссера киностудии "Мосфильм" Владимир Наумов срочно вызван в Министерство культуры. Ему ничего не объяснили, но велели прибыть немедленно по приказу самого Сталина.

"Три часа ночи. Ни такси, ничего не работало, но и денег-то не было тогда. Поскольку был жив еще Сталин, он, как вы знаете, а может, как вы не знаете, он страдал бессонницей, и поэтому он ночью ходил, брал книжечку, набирал кнопки там, и звонил. Вся страна работала ночью. И вот к одному из таких министров (министру культуры) мы поэтому шли в три часа ночи. И проходили мимо Наташиного роддома", - рассказывает Владимир Наумов.

Семья дипломатов

Эта странная мистическая встреча повторится спустя годы еще дважды и навсегда изменит жизни двух людей из разных поколений Натальи Белохвостиковой и Владимира Наумова. Наталье Белохвостиковой повезло родиться в солидной и обеспеченной семье дипломатов. Родители, работавшие в посольстве, увезли ее в Лондон, когда ей не было еще и года.

"Конечно, этого не понять. Но для меня это было так как-то естественно, потому что все свое детство до школы я прожила за границей. У меня не было ощущения, что что-то нельзя, что я в 5 лет залезла на Эйфелеву башню, например. У меня мир был так широк и так открыт с 9 месяцев, что никогда не было ощущения (у меня лично), что есть другая жизнь", - рассказывает Наталья Белохвостикова.

Несмотря на блеск и благополучие европейской жизни, когда девочка подросла, какая-то неведомая сила непреодолимо потянула ее на родину. Наташа мечтала вернуться обратно в Москву и представляла свою жизнь только там.

В 12-летнем возрасте Белохвостикова жила с родителями в Швеции. Успешно изучала языки, дружила с европейцами. Но как только в посольство к папе и маме приезжали русские делегации, Наташу было буквально не выгнать из дома.

Советская элита - киноактеры, деятели искусств, художники, режиссеры, все сливки общества, которым удавалось во времена СССР невозможное - бывать за границей, часто бывали в гостеприимном доме посла Белохвостикова. Наташа тайно следила за приемом родителей в щелку приоткрытой двери и внимала каждому слову за столом.

Фото: ТАСС



"И мне очень тайно очень хотелось, конечно, как-то к кино иметь какое-то отношение, но я, будучи человеком трезвым, я понимала, что я настолько тихая, настолько застенчивая", - рассказывает Наталья Белохвостикова.

Маленькая Наташа еще даже не догадывалась, что судьба уже настигла ее. Прием кинематографистов перевернет всю ее жизнь. Именно сейчас в родительской гостиной сидит человек, который станет самым главным мужчиной в ее судьбе.

"Я ее видел, когда я сидел в кабинете у Николая Дмитриевича Белохвостикова в Швеции. Я был там, с делегацией, с Донским из польских. И я сидел в кабинете посла, и там что-то в коридоре мелькнуло. Мелькнуло довольно быстро. Но за этим мелькнувшим телом летела коса толщины с два кулака моих и длины в размах", - вспоминает Владимир Наумов.

"Тому Штуцеру сказали, что я дочка посла, самого главного человека здесь. Поэтому он все знал, естественно, знал. Это все судьба. Это все судьба", - говорит Наталья Белохвостикова.

Таким непостижимым образом судьба вновь столкнет и разлучит на долгие годы 36-летнего режиссера Владимира Наумова и 12-летнюю Наташу. Но образ промелькнувшей в коридоре скромной нимфы с длинной косой навсегда врежется в память режиссера.

Наутро Наумов улетит в Москву, а его коллега по цеху Марк Донской не найдет ничего лучше, как попросить у посла снять дочь в эпизоде своей картины о семье Ленина. Именно так внезапно стартует актерская карьера Натальи Белохвостиковой.

"Я тогда была без челочки, с открытым огромным лбом, ростом такая же, как сейчас. В общем, и по весу ничего не изменилось. Хотя мне было 13 лет. И вот я вместо Марии Александровны Ульяновой, Елены Алексеевны Фадеевой (великой русской артистки), я вместо нее в пролетке по Стокгольму ездила, ходила, бродила. Это было такое вот… Какое-то такое прикосновение кино", - рассказывает Наталья Белохвостикова.

Судьбоносная встреча

Следующая встреча в жизни юной Наташи станет такой же внезапной и судьбоносной. Если бы не случайное столкновение с величайшим и маститым режиссером Сергеем Герасимовым, кто знает, стала бы Белохвостикова артисткой. Быть может, эта встреча была такой же неслучайной, как и все в судьбе актрисы.

"Мама приехала на студию Горького смотреть фильм Донского и взяла меня (нас пригласил Марк Семенович). Когда мы посмотрели картину и вышли из зала просмотрового, к нам навстречу шел лысый человек - его звали Сергей Аполлинариевич Герасимов. Ну почему он шел? Зачем он шел? Но он шел. И он шел на нас.

А Донской очень любил хохмить и говорит: "Вот, посмотри, артистка новая". А мне 15 лет там. "К тебе будет поступать. Тоже артисткой хочет быть". Я стала красная, как всегда, просто пунцового цвета. Потеряла вообще дар речи. Он говорит: "Ну чего, пусть поступает. Хорошая профессия. Пусть поступает". И мы разошлись, как в море корабли", - вспоминает Белохвостикова.

Все могло закончиться в ту же секунду всего лишь короткой встречей, и Наташа могла навсегда разминуться со своей актерской судьбой.

"А вот через несколько дней мне позвонили и сказали, что "там с Донским большелобая девочка была, вот пусть ее найдут", - сказал Герасимов кому-то. И меня нашли. И вместо 10-го класса я приехала во ВГИК", - говорит Наталья Белохвостикова.

Фото: ТАСС/Николай Малышев



Это самый удивительный случай за всю историю ВГИКа. 10-тиклассницу без аттестата зрелости и вступительных экзаменов приняли в институт кинематографии. Школу Наташе пришлось заканчивать экстерном.

"Кошмара, ужаса было у меня ощущение, потому что мне только исполнилось 16 лет. Только. Вот-вот исполнилось 16 лет. У меня длинная коса по колено, у меня вот такие белые ресницы, у меня юбочка в складочку. А они-то все артисты, красавцы. Я постояла, постояла и поехала домой. Приезжаю. Папа был в отпуске. Из Стокгольма приехал. Он говорит: "А ты дождалась Сергея Аполлинариевича? Он же тебя просил прийти". Я говорю: "Нет". Он говорит: "Хорошо. Бери такси и садись и езжай", - говорит Наталья Белохвостикова.

Долгие годы Наталья Николаевна считала свое зачисление во ВГИК просто чудом. Актриса думала, что о том случае ей было известно все. И только 10 лет назад наконец раскрылась главная тайна. В архиве ВГИКа актрисе дали прочитать письмо, из которого следовало, что ее актерская судьба была буквально отвоевана.

"Знаете, что меня потрясло? Письмо, которое Герасимов писал ректору ВГИКа. Долгое длинное письмо, что я все вовремя сдам в течение 1,5 или 2 месяцев. А в конце была приписка, что он это просит сделать в виду гениальных способностей. Мне 16 лет. Великий мастер, режиссер пишет это о ребенке практически. И вот я думаю: "Вот есть сейчас человек, который о каком-то ребенке просто напишет такие слова?" Я это узнала, когда его уже не было в живых", - утверждает Наталья Белохвостикова.

Первая роль

1969 год. Первая главная роль Белохвостиковой в картине "У озера".

"Я снималась в 17 лет. С 7 утра до 12 ночи каждый день без выходных. Адский труд. Адский труд. Адский труд. Усталость невероятная. И полное непонимание, незнание, как это отзовется, конечно же, в людях. Я просто знала, что вот я должна. Я должна. Я должна. Завтра новая сцена. Должна. Должна. Должна", - вспоминает Наталья Белохвостикова.

Главная героиня фильма "У озера" Лена Бармина безумно полюбит немолодого и женатого мужчину. Наташа даже не заметит, как те чувства, которые она так старательно пытается воплотить на экране, совсем скоро не нужно будет играть. Ее накроет сумасшедшая любовь к мужчине на 23 года старше.

Именно роль наивной девушки, влюбленной во взрослого мужчину, принесет Наталье Белохвостиковой всесоюзную славу и феноменальный успех. Она станет самым молодым лауреатом Государственной премии за всю историю ее существования.

"Я знала, что я не должна ее получить, потому что 20 лет. В 20 лет никто никогда в жизни не получает Государственных премий. Так не бывает. Ну не кончают школу в 7 лет, ее только начинают. Поэтому в 20 лет ну не дают их. А дают, когда человек уже матерый, что-то такое создал в жизни", - считает Белохвостикова.

Коллеги по цеху называют Белохвостикову баловнем судьбы. Наташа счастлива, но не подозревает, что роль Лены Барминой принесет ей самую важную награду - любовь всей ее жизни. Очередная поездка на премьеру фильма в Белград. За считанные часы до вылета Белохвостиковой звонят и сообщают: вместо режиссера, который должен возглавлять делегацию, полетит другой человек, - Владимир Наумов.

"Эта встреча на аэродроме. Я не знаю, спрашивали ли вы ее, какое я впечатление на нее произвел, но я произвел на нее впечатление сумасшедшего. Я сейчас перед вами (уже прошло много лет) подтверждаю, что она не очень ошиблась, когда я там с этими сигаретами крутил", - рассказывает Владимир Наумов.

"Да, очень странный. Ему давали прикурить, а он не закуривал. Он брал сигарету, нюхал ее, и она крошилась, падала, он ее выбрасывал. Потом к нему в самолете еще кто-то подходил (слава богу, два часа только летели). Опять это. Я думала: "Ну, да, странный человек. Ну, причуды гения", - говорит Наталья Белохвостикова.

Фото: ТАСС/Николай Малышев



Это будет уже их третья мистическая встреча. Больше они не разлучатся никогда. Белохвостиковой 20, и у нее никакого личного опыта. Наумову 43, и у него за плечами неудавшийся брак и подрастающий сын. Что общего может быть у этих людей?

"Действительно, неравный брак может длиться и 20, и 30 лет. И если речь идет о том, что же удерживает людей друг с другом, что есть общего, то надо всегда понимать, что в неравном браке соприкасаются не только люди, но соприкасаются также и их внутренние миры, и их внутренние образы.

Он также может быть наполнен и отношениями, и эмоциями. Он может быть наполнен общими делами и, конечно, путешествиями, впечатлениями, потому что этот брак – он является тоже одной из форм взаимоотношений мужчин и женщин", - утверждает психолог Артур Гараганов.

Данные исследований университета Стэнфорда за 2013 год под руководством профессора Оливера Брука свидетельствуют об уникальных возможностях нашего организма. Мужчины, прожившие в браках с женами гораздо младше себя, живут в среднем на 10-15 лет дольше, чем те, кто проживает один или выбрал избранницу себе под стать. Но почему это происходит?

Ответ кроется в удивительной способности нашего организма подтягивать физическое здоровье на уровень эмоционального самочувствия. Иными словами, заряжаться молодостью и позитивом. Быть может, поэтому, находясь рядом с 20-летней девушкой, в которую он был влюблен, 43-летний умудренный опытом Наумов вел себя как мальчишка.

Коктейль чувств

"Какая там разница режиссер - не режиссер, чепуха все это. Хулиганили в Белграде - разыгрывали Донского, ночью стучали ему в дверь. То есть вели себя как дети", - рассказывает Наталья Белохвостикова.

"Вот у нас был такой любимый мешочек - хохот безумный. И вот мы идем в толпе, он нажимает, тот хохочет, как безумный. Все оборачиваются на нас. Наташа краснеет, делается пунцовой совершенно. И вот на 3-й или 4-й раз я почувствовал, что мне хочется дать в ухо Донскому", - говорит Владимир Наумов.

С биохимической точки зрения все, что происходило с Владимиром Наумовым после того, как он влюбился в красавицу Белохвостикову, легко объяснимо. В организме режиссера разыгралась целая гормональная буря.

"Для человека, если разбирать химизм его эмоций, характерны определенные каскады этих процессов. Например, когда два человека встречаются (мужчина и женщина), у них в голове происходит выброс нейромедиатора, который называется дофамин – это вещество, которое отвечает не только за состояние бурной влюбленности, но и за зависимость, за необходимость постоянно, вновь и вновь прикасаться к объекту желания. Дофамин…вслед за ним вырабатываются в процессе общения еще 2 гормона, которые мы все хорошо знаем, - это адреналин и норадреналин", - объясняет эндокринолог Денис Барчуков.

Серотонин, энкефалин, эндорфин, арахидоновая кислота – этот коктейль сподвиг режиссера Наумова на покорение неприступного сердца той самой нимфы с толстой косой белокурых волос.

"Когда я вижу его или когда я вижу ее, у меня перехватывает дыхание, потеют руки. Такое ощущение, что я испытываю шок. Я в шоке, когда встречаюсь с ней". У мужчины это в первую очередь прекрасный и очень важный гормон тестостерон, а у женщины это более широкий спектр: эстрогены (их много), прогестерон и другие гормоны", - рассказывает Денис Барчуков.

"Он меня повел на бокс! Он меня повел на бокс, посадил. И я, несчастная 20-летняя девочка, не понимала, за что они так мутузят друг друга, вообще убивают и чего они друг от друга хотят. Зачем они друг друга бьют так сильно? А он, сидя рядом со мной, все время меня пихал", - вспоминает Наталья Белохвостикова.

Фото: ТАСС/Валентин Мастюков



Солидные друзья Наумова разводили руками: "Ты с ума сошел? Тебе же не 17 лет!" И только лучший друг режиссер Алов помогал влюбленному коллеге профессионально режиссировать свидания.

"Владимир Наумович решил повести девушку на каток, что он и сделал. Он мне позвонил и сказал: "Возьми, пожалуйста, два бутерброда, мы с Аловым едем со студией на каток". Патриаршие пруды. Он на прокат взял коньки, съел два бутерброда, и мы поехали кататься. А Алов – его настолько веселила вся эта история, он кругами (вот пока мы на катке с Владимиром Наумовичем) он кругами вокруг Патриарших прудов ездил на машине и хохотал. То есть это было такое счастье для Алова неземное. Ох, хохотал. Счастье. Хохот. С ума сошли люди", - говорит Наталья Белохвостикова.

Но почему же только влюбленные люди готовы сворачивать горы и совершать безумные поступки ради того, чтобы добиться взаимности объекта своей любви?

"Для того чтобы ответить на вопрос "Где же здесь находится любовь?", нужны все органы эндокринной системы. Нужен гипоталамус, который пример решение, готовы ли они рожать детей. Нужна щитовидная железа для того, чтобы обеспечить и мужчину, и женщину адекватным уровнем энергии. Нужны надпочечники, чтобы защитить их от возможной угрозы за счет выброса адреналина, норадреналина и кортизолы. Ну и, разумеется, нужен эндокринный компонент репродуктивной системы для того, чтобы они могли свою любовь выразить в своем ребенке", - рассказывает Денис Барчуков.

"Во всяком случае, впечатлило. Больше так надо мной никто не мудрил", - утверждает Наталья Белохвостикова.

"Я ей объяснялся в любви через газету. Потом мы с ней встретились в Москве. Потом мы были в ресторане "София", где я сделал ей предложение, а она мне написала записку: "Согласна. Белохвостикова", - вспоминает Владимир Наумов.

Вечная любовь

Наумов и Белохвостикова вместе вот уже 40 лет. Их вечная любовь пережила многое, в том числе и страшные потери, которые Наташа предчувствовала задолго.

"Поскольку у нее было очень много ее пути, который кажется таким гладким и славным, как говорится, было очень много трагических моментов. Поэтому изнашивался внутренний…Вот сердце, там, я не знаю, душа, как говорится, сильно страдала. Вот почему я так думаю иногда?" - говорит Владимир Наумов.

Она почти не говорила об этом прессе. На людях всегда улыбалась и вела себя мужественно. Казалось, в ее жизни проблем нет. На самом деле Наталья Белохвостикова на протяжении долгих лет вела жестокую войну за жизнь двух самых близких на свете людей.

"Мне тогда казалось, что я могу все победить. Сейчас не кажется", - утверждает Белохвостикова.

Фото: ТАСС/Марина Лысцева



Отец актрисы умер скоропостижно. Мать и младший брат Николай очень долго не могли пережить его уход. Здоровье мамы окончательно подкосилось. Николай, который с юности был болезненным ребенком, перенес несколько инфарктов подряд и на долгие годы стал заложником больниц и реанимаций.

"Вы знаете, он был очень умным человеком. Он окончил институт международных отношений и был совершенно энциклопедических знаний человек. С ним можно было говорить о чем угодно совершенно. На любой вопрос он мог дать ответ в любое время дня и ночи. Просто если б вот не здоровье, это был бы великий человек", - рассказывает Наталья Белохвостикова.

Белохвостикова воевала за жизнь брата и мамы более 10 лет. Ей швыряли бумаги на отказ от лечения. Она подписывала их и увозила родных из одной больницы в другую умоляла новых врачей сделать невозможное и снова выигрывала схватку со смертью.

"Я побеждала долго, много. С ним, с мамой. Побеждала. Но не все дано. Вот бывает иногда ощущение такого непонятного оптимизма, когда ты не хочешь никого слушать. И правильно. И говоришь, что ты прав. И какое-то время ты прав. Но потом все равно Бог говорит: "Нет. Хватит", - вспоминает Белохвостикова.

В 2008 году не стало брата. В 2009 умерла мама. В момент, когда душевная боль казалась нестерпимой и неимоверной, дочь Наташи решила снять фильм про еще одну вечную любовь. Ради мамы.

"История про бывшую цирковую наездницу, которая одна, у которой любовь ее лошади, которая тоже уже на пенсии и которую должны сдать на место. И она ее крадет и уходит в город. Мне кажется, что она не трагичная. Она как раз про то, что ни в коем случае, никогда, даже в самые трудные периоды нельзя предавать любовь. Никогда ее предавать нельзя. И тогда, преодолевая все это, ты выходишь на другой какой-то этап", - говорит режиссер Наталья Наумова.

"Продюсер Владимир Наумович смотрел материал. Он говорил: "Что вы делаете? Почему вы ее намазали сахаром? Почему он ее все время лижет? Что это такое?" А Кирюшка подходил ко мне. Он меня облизывал. Он меня пытался реанимировать во время тяжелых съемок. Это человек", - рассказывает Наталья Белохвостикова.

Конь Кирюша

Это удивительно, но именно дружба с животным с человеческим именем Кирилл стала началом еще одной невероятной мистической истории в жизни Белохвостиковой. Конь вытянул актрису из тяжелейшей депрессии, но сразу после съемок исчез. Белохвостикова носилась по городу, рыдала и искала повсюду. И нашла…Искалеченного, больного и полуживого от голода.

"И когда мы его нашли и увидели, как на нем играют в крестики-нолики ножом на бедре, а он уже без сил…Ну это же…Что ж тут сказать. Забираешь в охапку. И все. Но зато он теперь такой красивый. Стоит на бегах, хлопает своими белоснежными ресницами, тычется мордой. И знает, что его спасли. Он же знает. Они очень умные", - говорит Наталья Белохвостикова

Они тезки - конь с умными человеческими глазами и мальчик с красивыми пушистыми ресницами. Кирилл Белохвостиков – подарок судьбы, ее знак. Ребенок, вернувший в семью звездной пары счастье и позабытые звуки радостного смеха.

"Случилось тоже все очень также случайно, неожиданно, как случалось все в этой жизни. Очень-очень неожиданно. Потому что, естественно, как бы это ни было придумано, это не было задумано, это не было спланировано, просто подошел человечек маленький, попросил купить крестик. И все", - вспоминает Наталья Белохвостикова.

Когда Наталья Белохвостикова и Владимир Наумов приехали в подмосковный детский дом с подарками, Кирюше было всего три года. Увидев глаза подошедшей к ней крохи, актриса ни секунды не сомневалась: этот ребенок послан им свыше как чудо, как новый смысл жизни.

Фото: ТАСС



Я поняла, что это знак. Что так не бывает. Ну не может подойти из 100 человек самое маленькое существо к взрослому. Не побояться. И попросить не конфетку. Почему не конфетку? Почему не лошадку какую-нибудь игрушечную? Я не знаю, ну я не знаю, торт. Почему крестик? Почему? Но ведь почему-то! Почему-то. Почему-то подошел. Почему-то не постеснялся. И никогда ни о чем не просил. И никогда ничего не ожидал", - говорит Белохвостикова.

"Это подвиг с ее стороны. Я ее люблю по этой причине. Вот и все", - рассказывает Владимир Наумов.

Мама Наташа и папа Володя. Незаметно семья Белохвостиковой и Наумова стала кинематографической династией. Дочь Наталья – состоявшийся режиссер. Кириллу всего 11. Но он уже тоже все для себя решил.

Кирилл Белохвостиков, сын Натальи Белохвостиковой: "Джоконда на асфальте" и "Тегеран-43" - это 2 мои любимые картины. Мне хочется быть режиссером, в папу пойду". "Кирюшечка у нас такой мужчина. Он за всеми следит", - говорит Наталья Наумова.

За 50 лет в кино Наталья Белохвостикова сыграла десятки ролей, была удостоена сразу нескольких престижных премий. Она знает, что такое грандиозный успех и признание. Но еще достоверней она знает, что самое страшное – это потеря. С уходом близких не примиряют ни время, ни опыт. Поэтому всегда изо всех сил Белохвостикова пытается удержать тех, кто был дорог. Билась до последней секунды, потому что верила: нельзя опускать руки. Главное, чтобы было ради кого: ради мужа, ради дочери, ради сына. Ее научила этому вечная любовь, которая жила в них всегда, с момента самого первого вздоха.

"Это самое главное. Ну любовь, что с ней сделаешь? Вот эмоционально я могу вернуться к вечной любви, и она мне даст силы", - считает Наталья Белохвостикова.